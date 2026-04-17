Motreanu acuză PSD că provoacă o criză guvernamentală. Ce va face PNL dacă pleacă Bolojan

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, susține că, în cazul în care PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliţie cu Partidul Social Democrat. Mai mult, Dan Motreanu a menționat că liberalii susțin stabilitatea guvernamentală, respectiv Guvernul Ilie Bolojan și vor acționa în continuare în acest sens.

PNL acuză PSD de criză politică

"PSD vrea să schimbe premierul. Ilie Bolojan vrea să schimbe lucrurile care nu merg în România. Diferenţa este de direcţie. Când Bolojan a început să taie privilegiile şi să reducă risipa, reacţia PSD a fost previzibilă: nu soluţii, nu reforme - ci ameninţarea unei crize politice", a scris Motreanu pe pagina sa de Facebook.

Dan Motreanu a susţinut că "pentru PSD bugetul e o conductă de bani publici", subliniind că, atunci când aceasta începe să fie închisă, "apare panica".

Dan Motreanu spune că PSD blochează reformele

"E mai uşor să creezi o criză şi mult mai greu este să guvernezi o ţară în momente complicate. PSD este la guvernare, dar joacă rolul opoziţiei: critică, blochează, amână - apoi dă vina pe alţii. Ani la rând, liderii PSD au fost "experţi" în amânarea reformelor din administraţie, din companiile de stat sau a celor privind reducerea cheltuielilor publice. Astăzi, când cineva încearcă să le facă, devin brusc deranjaţi. Nu e o surpriză. Reformele nu sunt niciodată confortabile pentru PSD. Guvernarea nu este un exerciţiu de popularitate. Ştim că, dacă faci ceea ce este corect, vei fi contestat. Asta nu înseamnă că trebuie să te opreşti. Responsabilitatea nu este opţională", a mai scris Dan Motreanu.

Potrivit lui Dan Motreanu, România intră într-o perioadă dificilă:, respectiv deficit mare, costuri de finanţare în creştere, nevoia urgentă de reforme şi de atragere a fondurilor europene.

PSD provoacă o criză, susține Dan Motreanu

"În loc de stabilitate, PSD provoacă o criză. E ca şi cum, în mijlocul unei furtuni, cineva ar decide să găurească barca şi apoi ar pretinde că vine să o salveze. Cei care creează instabilitate nu pot pretinde că apără stabilitatea. Nu poţi provoca o criză şi apoi să te prezinţi ca soluţie. Leadership-ul nu înseamnă să fugi când devine greu. Premierul Bolojan a spus clar: nu îşi va da demisia şi va acţiona responsabil. Întrebarea reală este: ce face PSD? Nicio explicaţie. Nicio soluţie. Doar presiune", a mai arătat secretarul general al PNL.

Dan Motreanu a subliniat că, dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliţie cu PSD.

"Luni, PSD declanşează criza politică cu consecinţe economice pentru fiecare român. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliţie cu PSD. PNL susţine stabilitatea guvernamentală şi Guvernul Ilie Bolojan. PNL va acţiona pentru buna guvernare şi stabilitate", a punctat Dan Motreanu.