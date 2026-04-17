DCNews Politica Motreanu acuză PSD că provoacă o criză guvernamentală. Ce va face PNL dacă pleacă Bolojan
Data actualizării: 18:37 17 Apr 2026 | Data publicării: 18:35 17 Apr 2026

Motreanu acuză PSD că provoacă o criză guvernamentală. Ce va face PNL dacă pleacă Bolojan
Autor: Andrei Itu

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat vineri că, dacă PSD va genera o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea continua colaborarea în coaliție cu acest partid.

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, susține că, în cazul în care PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliţie cu Partidul Social Democrat. Mai mult, Dan Motreanu a menționat că liberalii susțin stabilitatea guvernamentală, respectiv Guvernul Ilie Bolojan și vor acționa în continuare în acest sens.

PNL acuză PSD de criză politică

"PSD vrea să schimbe premierul. Ilie Bolojan vrea să schimbe lucrurile care nu merg în România. Diferenţa este de direcţie. Când Bolojan a început să taie privilegiile şi să reducă risipa, reacţia PSD a fost previzibilă: nu soluţii, nu reforme - ci ameninţarea unei crize politice", a scris Motreanu pe pagina sa de Facebook.

Dan Motreanu a susţinut că "pentru PSD bugetul e o conductă de bani publici", subliniind că, atunci când aceasta începe să fie închisă, "apare panica".

Dan Motreanu spune că PSD blochează reformele

"E mai uşor să creezi o criză şi mult mai greu este să guvernezi o ţară în momente complicate. PSD este la guvernare, dar joacă rolul opoziţiei: critică, blochează, amână - apoi dă vina pe alţii. Ani la rând, liderii PSD au fost "experţi" în amânarea reformelor din administraţie, din companiile de stat sau a celor privind reducerea cheltuielilor publice. Astăzi, când cineva încearcă să le facă, devin brusc deranjaţi. Nu e o surpriză. Reformele nu sunt niciodată confortabile pentru PSD. Guvernarea nu este un exerciţiu de popularitate. Ştim că, dacă faci ceea ce este corect, vei fi contestat. Asta nu înseamnă că trebuie să te opreşti. Responsabilitatea nu este opţională", a mai scris Dan Motreanu.

Potrivit lui Dan Motreanu, România intră într-o perioadă dificilă:, respectiv deficit mare, costuri de finanţare în creştere, nevoia urgentă de reforme şi de atragere a fondurilor europene.

PSD provoacă o criză, susține Dan Motreanu

"În loc de stabilitate, PSD provoacă o criză. E ca şi cum, în mijlocul unei furtuni, cineva ar decide să găurească barca şi apoi ar pretinde că vine să o salveze. Cei care creează instabilitate nu pot pretinde că apără stabilitatea. Nu poţi provoca o criză şi apoi să te prezinţi ca soluţie. Leadership-ul nu înseamnă să fugi când devine greu. Premierul Bolojan a spus clar: nu îşi va da demisia şi va acţiona responsabil. Întrebarea reală este: ce face PSD? Nicio explicaţie. Nicio soluţie. Doar presiune", a mai arătat secretarul general al PNL.

Dan Motreanu a subliniat că, dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliţie cu PSD.

"Luni, PSD declanşează criza politică cu consecinţe economice pentru fiecare român. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliţie cu PSD. PNL susţine stabilitatea guvernamentală şi Guvernul Ilie Bolojan. PNL va acţiona pentru buna guvernare şi stabilitate", a punctat Dan Motreanu.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
PSD Botoșani votează pentru ieșirea de la guvernare. Anunțul făcut de Doina Federovici
Publicat acum 8 minute
Interdicția impusă Israelului de SUA în conflictul din Orientul Mijlociu. Donald Trump, mesaj pentru Netanyahu: "Este destul"!
Publicat acum 19 minute
Șase luni de la explozia din Rahova. Zeci de familii sunt încă fără locuințe și așteaptă măsuri din partea autorităților. Oamenii au ieșit în stradă
Publicat acum 23 minute
Motreanu acuză PSD că provoacă o criză guvernamentală. Ce va face PNL dacă pleacă Bolojan
Publicat acum 28 minute
Accident pe DN7, la Boița: Șase persoane implicate, minor transportat la spital
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 48 minute
Ce se întâmplă cu prefecții și secretarii de stat PSD, dacă miniștrii social-democrați se retrag din Guvern. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Publicat acum 6 ore si 37 minute
Un important lider PSD se ridică împotriva conducerii partidului: Au luat o decizie cu capul în gard, ca berbecul. Nu mai putem să continuăm așa
Publicat acum 18 ore si 54 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 8 ore si 41 minute
Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video
Publicat acum 11 ore si 2 minute
Horoscop 17 aprilie 2026. Lună Nouă în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
