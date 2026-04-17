Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
PSD Botoșani votează pentru ieșirea de la guvernare. Anunțul făcut de Doina Federovici
Data actualizării: 19:26 17 Apr 2026 | Data publicării: 18:57 17 Apr 2026

PSD Botoșani votează pentru ieșirea de la guvernare. Anunțul făcut de Doina Federovici
Autor: Andrei Itu

imagine cu sigla PSD Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

Organizația PSD Botoșani va susține ieșirea partidului de la guvernare, a transmis vineri liderul acesteia, senatorul Doina Federovici.

Organizaţia din Botoşani a Partidului Social Democrat (PSD) va vota pentru ieșirea partidului de la guvernare, a anunţat, vineri, liderul acesteia, senatorul Doina Federovici.

Conform liderului judeţean al PSD, România are nevoie de "un guvern care să oprească declinul economic, nu să îl accentueze" şi de "un guvern capabil să reacţioneze rapid la riscurile economice, nu să le agraveze".

Doina Federovici cere schimbare de guvern: „Avem nevoie de un premier care să construiască, nu să blocheze”

Totodată, Doina Federovici a afirmat că este nevoie de "un premier capabil să colaboreze şi să construiască, nu doar să taie şi să blocheze".

"Luni, în consultarea internă din cadrul PSD, voi vota pentru schimbare. Aceasta este decizia mea şi a colegilor mei din PSD Botoşani. N-am întâlnit pe nimeni în organizaţia noastră care să susţină continuarea la guvernare, în aceeaşi manieră. Trebuie să facem o schimbare, pentru că direcţia e total greşită. Nu o spunem doar noi. O spun 80% dintre români şi asta ne arată datele economice: cea mai mare inflaţie din Europa, cea mai mare prăbuşire a consumului, a doua cea mai mare cădere economică, cea mai abruptă scădere a puterii de cumpărare a cetăţenilor", a declarat Federovici.

Când decide PSD dacă rămâne sau iese de la guvernare

PSD a stabilit pentru luni, 20 aprilie 2026, organizarea unei consultări interne cu privire la ieşirea sau rămânerea în actualul guvern, după ce în ultimele săptămâni au fost organizate 8 reuniuni regionale în care s-a analizat şi acest subiect, notează Agerpres.

Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Țara care a rezolvat eficient problema câinilor fără stăpân. "Cu greu am găsit câini pe străzi, erau în casele oamenilor"
Publicat acum 32 minute
Planul României de a-și extinde capacitatea ATI: Ministrul Rogobete, anunț după discuțiile cu Banca Mondială
Publicat acum 50 minute
Telefoanele mobile se schimbă radical din 2027. Modificarea impusă de Uniunea Europeană
Publicat acum 1 ora si 12 minute
România, zguduită de două cutremure vineri. Ce magnitudini au fost înregistrate și unde au avut loc
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Slovacia vrea să dea în judecată Bruxellesul pentru interdicția asupra gazului rusesc
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Ce se întâmplă cu prefecții și secretarii de stat PSD, dacă miniștrii social-democrați se retrag din Guvern. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Publicat acum 8 ore si 52 minute
Un important lider PSD se ridică împotriva conducerii partidului: Au luat o decizie cu capul în gard, ca berbecul. Nu mai putem să continuăm așa
Publicat acum 21 ore si 9 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 10 ore si 56 minute
Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video
Publicat acum 13 ore si 17 minute
Horoscop 17 aprilie 2026. Lună Nouă în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
