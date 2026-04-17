PSD Botoșani votează pentru ieșirea de la guvernare. Anunțul făcut de Doina Federovici

Organizaţia din Botoşani a Partidului Social Democrat (PSD) va vota pentru ieșirea partidului de la guvernare, a anunţat, vineri, liderul acesteia, senatorul Doina Federovici.

Conform liderului judeţean al PSD, România are nevoie de "un guvern care să oprească declinul economic, nu să îl accentueze" şi de "un guvern capabil să reacţioneze rapid la riscurile economice, nu să le agraveze".

Doina Federovici cere schimbare de guvern: „Avem nevoie de un premier care să construiască, nu să blocheze”

Totodată, Doina Federovici a afirmat că este nevoie de "un premier capabil să colaboreze şi să construiască, nu doar să taie şi să blocheze".

"Luni, în consultarea internă din cadrul PSD, voi vota pentru schimbare. Aceasta este decizia mea şi a colegilor mei din PSD Botoşani. N-am întâlnit pe nimeni în organizaţia noastră care să susţină continuarea la guvernare, în aceeaşi manieră. Trebuie să facem o schimbare, pentru că direcţia e total greşită. Nu o spunem doar noi. O spun 80% dintre români şi asta ne arată datele economice: cea mai mare inflaţie din Europa, cea mai mare prăbuşire a consumului, a doua cea mai mare cădere economică, cea mai abruptă scădere a puterii de cumpărare a cetăţenilor", a declarat Federovici.

Când decide PSD dacă rămâne sau iese de la guvernare

PSD a stabilit pentru luni, 20 aprilie 2026, organizarea unei consultări interne cu privire la ieşirea sau rămânerea în actualul guvern, după ce în ultimele săptămâni au fost organizate 8 reuniuni regionale în care s-a analizat şi acest subiect, notează Agerpres.