Scenariul Boc din 2009 s-ar putea repeta acum, în cazul lui Ilie Bolojan. Chirieac explică pe cine susține Nicușor Dan și de ce războiul politic va costa România

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat zilele trecute că nu vrea să se poziționeze de partea PNL sau de partea PSD în scandalul din Coaliție, în contextul în care PSD va organiza luni, 20 aprilie, consultarea internă extinsă, în cadrul căreia aproximativ 5.000 de membri ai partidului vor vota dacă îi ridică sau nu sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Ulterior, propaganda "rezist" a lansat mai multe atacuri la adresa lui Nicușor Dan, în mediul online, potrivit România Tv. Totuși, președintele României continuă să insiste că e nevoie de un dialog în Coaliție între PSD și Ilie Bolojan, pentru rezolvarea neînțelegerilor și continuarea guvernării.

"Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta pentru că în emoția asta colectivă dacă îl susții pe Bolojan, ceilalți ăți vor reproșa că nivelul lor de viață a scăzut din cauza ta, dacă nu îl susții pe Bolojan înseamnî că te opui reformei. Deci, oricum ar fi, în poziția mea, dacă nu aleg o tabără, e rău. Dar, totuși trebuie să ducem înainte țara asta, trebuie să avem un dialog", a spus Nicușor Dan acum două zile, declarație care a aprin Internetul.

Bogdan Chirieac: Pentru mine, declarația președintelui Nicușor Dan înseamnă susținere pentru Bolojan

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat alegerea lui Nicușor Dan de a nu se poziționa direct de partea lui Ilie Bolojan, așa cum se așteptau unii.

"Pentru mine, declarația domnului președinte Nicușor Dan și anume: "Am discutat cu domnul Bolojan, dânsul e un om foarte serios și nu își va da demisia", însemna susținere pentru domnul Bolojan. A spus că nu poate să susține pe cineva pentru că într-adevăr, președintele Dan - am văzut asta și atunci când ai mei, reziștii, au vrut să pună pe Justiție, de astă vară începând și terminând în iarna asta cu mișcări de protest, cu campanii plătite cu milioane de euro pe nu știu ce - și a pus procuorii pe care i-a crezut de cuviință să-i pună domnia sa, nu pe procurorii promovați de reziști. În opinia mea, domnul premier Bolojan rămâne cel puțin 45 de zile, cât prevede Constituția", a declarat Bogdan Chirieac la România TV, vineri seara.

Scenariul Boc din 2009 care s-ar putea repeta acum, în cazul lui Ilie Bolojan

Întrebat despre posibilitatea inițierii unei moțiuni de cenzură, Bogdan Chirieac a spus că nu crede că PSD va face asta. Totodată, el a făcut trimitere la o situație din 2009, când Guvernul condus de Emil Boc a rămas fără susținere parlamentară stabilită și a funcționat o perioadă cu miniștri interimari, depășind în practică limita de 45 de zile.

Chirieac sugerează că un scenariu similar s-ar putea repeta și acum, adică Guvernul Bolojan ar putea continua să funcționeze, chiar și cu interimari schimbați succesiv, fără consecințe imediate. Legea spune că un ministru interimar poate funcționa timp de 45 de zile.

"Nu cred că va face PSD lucrul acesta. Nu cred că va face asta. După 45 de zile, miniștrii interimari cărora li se termină interimatul vor fi schimbați cu alți miniștri. Au fost cazuri în 2009, și cu doamna Dăncilă. Domnul Boc a depășit perioada de 45 de zile. Nu e o sancțiune și Guvernul poate să dea ordonanțe de urgență, poate să facă orice. (...) Să vedem cum se termină deocamdată. E un meci care va costa România să împrumute, conform Bloomberg, la cele mai mari dobânzi, din cauza crizei politice, se va adânci această criză economică cauzată de Bolojan. PSD îi amenință de 3 luni de zile că se retrag și nu s-au retras până acum".