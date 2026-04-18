DCNews Politica Scenariul Boc din 2009 s-ar putea repeta acum, în cazul lui Ilie Bolojan. Chirieac explică pe cine susține Nicușor Dan și de ce războiul politic va costa România
Data actualizării: 11:45 18 Apr 2026 | Data publicării: 10:29 18 Apr 2026

Scenariul Boc din 2009 s-ar putea repeta acum, în cazul lui Ilie Bolojan. Chirieac explică pe cine susține Nicușor Dan și de ce războiul politic va costa România
Autor: Doinița Manic

grindeanu bolojan Inquam Photos/ Octav Ganea

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat decizia președintelui Nicușor Dan de a nu se poziționa în favoarea PNL sau PSD în scandalul din Coaliție, explicând și ce ar putea urma dacă Ilie Bolojan rămâne fără susținere parlamentară.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat zilele trecute că nu vrea să se poziționeze de partea PNL sau de partea PSD în scandalul din Coaliție, în contextul în care PSD va organiza luni, 20 aprilie, consultarea internă extinsă, în cadrul căreia aproximativ 5.000 de membri ai partidului vor vota dacă îi ridică sau nu sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Ulterior, propaganda "rezist" a lansat mai multe atacuri la adresa lui Nicușor Dan, în mediul online, potrivit România Tv. Totuși, președintele României continuă să insiste că e nevoie de un dialog în Coaliție între PSD și Ilie Bolojan, pentru rezolvarea neînțelegerilor și continuarea guvernării.

VEZI ȘI: Sorin Grindeanu: Stabilitatea e bună atâta timp cât lucrurile merg într-o direcție greșită / video

"Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta pentru că în emoția asta colectivă dacă îl susții pe Bolojan, ceilalți ăți vor reproșa că nivelul lor de viață a scăzut din cauza ta, dacă nu îl susții pe Bolojan înseamnî că te opui reformei. Deci, oricum ar fi, în poziția mea, dacă nu aleg o tabără, e rău. Dar, totuși trebuie să ducem înainte țara asta, trebuie să avem un dialog", a spus Nicușor Dan acum două zile, declarație care a aprin Internetul.

VEZI ȘI: Guvernul despre care Nicușor Dan spune că nu îl va accepta niciodată: "Fără USR se poate"

Bogdan Chirieac: Pentru mine, declarația președintelui Nicușor Dan înseamnă susținere pentru Bolojan

Imagine cu președintele Nicusor Dan si premierul Ilie Bolojan - Foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat alegerea lui Nicușor Dan de a nu se poziționa direct de partea lui Ilie Bolojan, așa cum se așteptau unii.

"Pentru mine, declarația domnului președinte Nicușor Dan și anume: "Am discutat cu domnul Bolojan, dânsul e un om foarte serios și nu își va da demisia", însemna susținere pentru domnul Bolojan. A spus că nu poate să susține pe cineva pentru că într-adevăr, președintele Dan - am văzut asta și atunci când ai mei, reziștii, au vrut să pună pe Justiție, de astă vară începând și terminând în iarna asta cu mișcări de protest, cu campanii plătite cu milioane de euro pe nu știu ce - și a pus procuorii pe care i-a crezut de cuviință să-i pună domnia sa, nu pe procurorii promovați de reziști. În opinia mea, domnul premier Bolojan rămâne cel puțin 45 de zile, cât prevede Constituția", a declarat Bogdan Chirieac la România TV, vineri seara.

VEZI ȘI: Ilie Bolojan: Nu demisionez! / „PSD a făcut un joc dublu, mincinos, și generează această criză ca să fugă de răspundere“ 

Scenariul Boc din 2009 care s-ar putea repeta acum, în cazul lui Ilie Bolojan

Întrebat despre posibilitatea inițierii unei moțiuni de cenzură, Bogdan Chirieac a spus că nu crede că PSD va face asta. Totodată, el a făcut trimitere la o situație din 2009, când Guvernul condus de Emil Boc a rămas fără susținere parlamentară stabilită și a funcționat o perioadă cu miniștri interimari, depășind în practică limita de 45 de zile.

Chirieac sugerează că un scenariu similar s-ar putea repeta și acum, adică Guvernul Bolojan ar putea continua să funcționeze, chiar și cu interimari schimbați succesiv, fără consecințe imediate. Legea spune că un ministru interimar poate funcționa timp de 45 de zile.

"Nu cred că va face PSD lucrul acesta. Nu cred că va face asta. După 45 de zile, miniștrii interimari cărora li se termină interimatul vor fi schimbați cu alți miniștri. Au fost cazuri în 2009, și cu doamna Dăncilă. Domnul Boc a depășit perioada de 45 de zile. Nu e o sancțiune și Guvernul poate să dea ordonanțe de urgență, poate să facă orice. (...) Să vedem cum se termină deocamdată. E un meci care va costa România să împrumute, conform Bloomberg, la cele mai mari dobânzi, din cauza crizei politice, se va adânci această criză economică cauzată de Bolojan. PSD îi amenință de 3 luni de zile că se retrag și nu s-au retras până acum".

Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Pleacă Bolojan sau PSD intră în opoziție. Grindeanu prezintă opțiunile partidului, cere „revenirea la prioritățile românilor” și să nu se dea PSD-ului lecții
Publicat acum 29 minute
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, faza războiului pe metafore: Adevăratul "șobolanism" e să furi toată cămara
Publicat acum 50 minute
Sorin Grindeanu, declarații de ultimă oră despre ședința PSD de luni pentru retragerea sprijinului lui Bolojan
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Primele materiale legate de OZN-uri, publice în curând. Trump: Am găsit multe documente foarte interesante
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Jocul de-a șoarecele și pisica: Iranul închide din nou Strâmtoarea Ormuz, Trump dă un nou termen pentru un acord altfel SUA reiau bombardamentele
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 49 minute
Planul de listare a companiilor de stat adâncește conflictul din coaliție. Bogdan Chirieac: Crudul adevăr despre statul român
Publicat acum 3 ore si 31 minute
Scenariul Boc din 2009 s-ar putea repeta acum, în cazul lui Ilie Bolojan. Chirieac explică pe cine susține Nicușor Dan și de ce războiul politic va costa România
Publicat acum 6 ore si 18 minute
Horoscop 18 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 30 minute
BANCUL ZILEI: Test, la școală
Publicat acum 5 ore si 32 minute
Război în Orientul Mijlociu / Ziua 50: Iranul închide din nou Strâmtoarea Ormuz
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
