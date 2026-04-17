€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
Sorin Grindeanu: Stabilitatea e bună atâta timp cât lucrurile merg într-o direcție greșită / video
Data actualizării: 14:37 17 Apr 2026 | Data publicării: 14:15 17 Apr 2026

Sorin Grindeanu: Stabilitatea e bună atâta timp cât lucrurile merg într-o direcție greșită / video
Autor: Elena Aurel

psd sorin grindeanu Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Agerpres

Liderul PSD Sorin Grindeanu a făcut un apel către colegii social-democrați, înainte de votul de duminică.

La finalul întâlnirilor cu liderii regionali ai PSD, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a vorbit despre stabilitatea politică și a explicat că ea nu valorează nimic dacă nu e însoțită de prosperitate și de îmbunătățirea nivelului de trai al populației. Potrivit acestuia, când situația se deteriorează, este necesară corectarea direcției și a făcut apel la colegi să voteze rațional, nu emoțional. 

„Indicatorii arată scăderea economiei și șomajul în creștere. Sunt 55.000 de șomeri în plus în ultimele 10 luni în sectorul privat, iar inflația este la 10%. Bolojan a preluat inflația la 4% în mai anul trecut.

Văd că se vorbește de o armonie pe care PSD ar putea să o strice, această stabilitate. Stabilitate fără prosperitate nu văd să-și aibă rostul. Stabilitatea este bună, într-o coaliție de guvernare, atunci când oferă prosperitate, când oamenii trăiesc mai bine. Atunci când lucrurile merg din ce în ce mai prost, dacă ești responsabil, încerci să îndrepți acele lucruri.

Avem stabilitate și în Coreea de Nord și lucrurile nu merg bine. Avem alegeri, duminică, în Bulgaria. Dacă nu mă înșel, cred că e al optulea rând de alegeri în ultimii 3-4 ani. Bulgarii, din punct de vedere economic, pe toate agențiile de rating, sunt clasați mai bine decât noi.

Da, e bună această stabilitate atâta timp cât lucrurile merg într-o direcție greșită. Dacă nu merg în direcția bună toate aceste lucruri, atunci trebuie să încerci să schimbi această direcție.

Am făcut apel la cele câteva sute de colegi să dăm un vot rațional, nu emoțional. E foarte multă emoție în politică, în ultimele luni, în România, dar cred că avem nevoie de rațiune. Apelul meu a fost să dăm un vot rațional, și la celelalte întâlniri regionale, un vot rațional care să aducă mai mult bine românilor, dincolo de aceste emoții pe care le vedem în fiecare zi”, a spus Sorin Grindeanu. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

psd
sorin grindeanu
stabilitate
coalitie de guvernare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close