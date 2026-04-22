Decizia UDMR privind susținerea lui Ilie Bolojan. Kelemen Hunor, anunțul zilei

Update:

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, după consultările de la Cotroceni, că discuţiile despre eventuala preluare de către formaţiunea sa a conducerii interimare pentru anumite ministere vor avea loc atunci când retragerea PSD de la guvernare va fi efectivă.

„Atât am discutat - dacă într-adevăr miniştrii PSD se retrag, atunci ne aşezăm şi discutăm. Suntem pregătiţi să asigurăm aceste interimate cu miniştrii noştri, dar nu am discutat portofolii, nu am discutat nimic, nici măcar câte ministere am prelua dacă se retrag colegii din PSD. Eu am spus că acest moment va veni în momentul în care, într-adevăr, retragerea va deveni efectivă. Până atunci nu ar fi corect să intrăm în discuţii, că nu e vorba de a lua ceva de pe masă“, a precizat liderul UDMR.

Știrea inițială:

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat într-o declarație de presă comună cu premierul României că UDMR rămâne în Guvernul Bolojan dacă miniștrii de la PSD vor demisiona.

„Guvernarea trebuie să meargă mai departe, noi rămânem în echipa de guvernare și încercăm să facem treaba“, a spus liderul UDMR Kelemen Hunor.

„Important ar fi pe termen lung să găsim un guvern majoritar pentru a rezolva problemele cele mai importante de la deficit la PNRR“, a mai precizat acesta.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a declarat că a discutat despre funționarea Guvernului în situația în care miniștrii PSd se vore rtrage.

„Am convenit să înlocuim locurile vacante cu titularii portofoliilor care rămân“, a zis Ilie Bolojan.

După decizia PSD de luni, atât USR, cât și UDMR, au precizat că vor rămâne alături de Ilie Bolojan.