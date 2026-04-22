€ 5.0951
|
$ 4.3357
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Decizia UDMR privind susținerea lui Ilie Bolojan. Kelemen Hunor, anunțul zilei
Data actualizării: 16:35 22 Apr 2026 | Data publicării: 16:11 22 Apr 2026

Autor: Ioan-Radu Gava

Kelemen Hunor/ Inquam Photos - Simion Sebastian Tătaru

Kelemen Hunor a anunțat că UDMR rămâne în continuare alături de Ilie Bolojan, dacă miniștrii PSD demisionează.

Update:

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, după consultările de la Cotroceni, că discuţiile despre eventuala preluare de către formaţiunea sa a conducerii interimare pentru anumite ministere vor avea loc atunci când retragerea PSD de la guvernare va fi efectivă.

„Atât am discutat - dacă într-adevăr miniştrii PSD se retrag, atunci ne aşezăm şi discutăm. Suntem pregătiţi să asigurăm aceste interimate cu miniştrii noştri, dar nu am discutat portofolii, nu am discutat nimic, nici măcar câte ministere am prelua dacă se retrag colegii din PSD. Eu am spus că acest moment va veni în momentul în care, într-adevăr, retragerea va deveni efectivă. Până atunci nu ar fi corect să intrăm în discuţii, că nu e vorba de a lua ceva de pe masă“, a precizat liderul UDMR. 

Știrea inițială:

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat într-o declarație de presă comună cu premierul României că UDMR rămâne în Guvernul Bolojan dacă miniștrii de la PSD vor demisiona.

„Guvernarea trebuie să meargă mai departe, noi rămânem în echipa de guvernare și încercăm să facem treaba“, a spus liderul UDMR Kelemen Hunor.

„Important ar fi pe termen lung să găsim un guvern majoritar pentru a rezolva problemele cele mai importante de la deficit la PNRR“, a mai precizat acesta.

CITEȘTE ȘI                -                Ilie Bolojan, la finalul consultărilor cu Nicușor Dan: Îmi asum în continuare mandatul de premier

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a declarat că a discutat despre funționarea Guvernului în situația în care miniștrii PSd se vore rtrage. 

„Am convenit să înlocuim locurile vacante cu titularii portofoliilor care rămân“, a zis Ilie Bolojan.

După decizia PSD de luni, atât USR, cât și UDMR, au precizat că vor rămâne alături de Ilie Bolojan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

guvernul bolojan
ilie bolojan
udmr
pnl
psd
kelemen hunor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close