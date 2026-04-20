Corneliu Ștefan: Astăzi votăm pentru România și pentru români

Data publicării: 12:07 20 Apr 2026

Autor: Crişan Andreescu

corneliu stefan președintele CJ Dâmbovița

Astăzi este un moment politic important, dar mai presus este responsabilitatea de a pune pe primul loc oamenii și realitatea pe care o trăiesc zi de zi, a declarat Corneliu Ștefan, președintele PSD al CJ Dîmbovița.

'PSD are de luat o decizie esențială, iar mesajul meu este clar: nu votăm împotriva cuiva și nu am făcut alianță cu o persoană. Votăm pentru România și pentru români.

Și tot astăzi vedem cum cei care, ani la rând, au fost împotriva PSD cer acum ca PSD să rămână la guvernare, iar comunitățile online care criticau PSD la fiecare pas au ajuns să se mobilizeze și să organizeze mitinguri pentru un guvern din care noi să facem parte.

Însă, toți cei care vor să iasă în stradă ar trebui să înțeleagă un lucru simplu: nu mai este loc nici de propagandă, nici de scandal. Nu vorbim despre partide sau capital de imagine, ci despre românii care suportă consecințele unor decizii iresponsabile.

Oamenii simt asta în fiecare zi: la pompă, unde carburanții s-au scumpit și nu s-a vrut să se intervină la timp; la magazin, unde aceste scumpiri se văd direct în prețuri; acasă, unde cheltuielile cresc, iar veniturile nu mai țin pasul.

În multe cazuri, impozitele și taxele locale au fost majorate peste limitele suportabile pentru unele familii.

În același timp, firmele sunt puse sub presiune: unele concediază, altele închid. Tot mai mulți antreprenori spun deschis, inclusiv pe rețelele de socializare, că le este tot mai greu și că nu știu ce se va întâmpla cu ei și cu angajații lor.

Pensiile nu au fost indexate, măsurile de sprijin pentru categoriile vulnerabile au fost reduse, iar nota de plată este suportată de seniori, salariați, familii și mediul privat.

Iar acum se vorbește și despre privatizări, fără să se țină cont de importanța națională a acestor companii. În interesul cui?

Când vezi că oamenii contează mai puțin decât calculele și că măsurile bune propuse de PSD sunt ignorate, nu mai e loc de compromisuri.

Astăzi nu se votează pentru un partid.
Astăzi se votează pentru români", a prfecizat Corneliu Ștefan.

