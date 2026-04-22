Robert Negoiță îl susține pe Ilie Bolojan în disputa cu PSD: Nu sunt singurul din partid care gândește similar

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se poziționează de partea premierului Ilie Bolojan în disputa din coaliția de guvernare, deși PSD a votat retragerea sprijinului pentru liderul PNL.

„Am vorbit și cu colegi de partid. Nu sunt singurul care gândește similar. Aici nu trebuie discutat pro sau contra o persoană, ci de niște obiective și principii”, a spus Robert Negoiță, miercuri, la Digi24.

Robert Negoiță: „Nu sunt bolojenist”

„Nu sunt bolojenist, sunt cetățean în această țară și sunt sătul să văd pensii care n-au nicio legătură cu normalitatea, să constat - inclusiv din zona administrativă - că sunt foarte mulți care iau salarii și nu fac nimic și consumă resurse; și, mai mult decât atât, mai fac și prostii.

Văd și eu că pe zona de energie sunt mari probleme de reglementare și mari probleme de sistem, ceea ce ne duce pe toți să cheltuim foarte mult pe energie, să fim necompetitivi la export și să plătim factura, fiecare dintre noi, unor dezechilibre și nereguli majore. Și să plătim cu toții pierderile pe care, an de an, le fac societățile de stat.

Nu sunt bolojenist, dar cred într-o anumită normalitate și în anumite reforme care trebuiesc făcute. Și trebuie să-i susținem pe cei care își asumă să facă reforme”, a mai declarat Robert Negoiță.

Partidele din coaliția de guvernare sosesc, rând pe rând, miercuri, la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan le-a convocat la consultări, după ce PSD a votat într-o majoritate semnificativă, luni, retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan.

PNL a decis, marți, că va continua să guverneze fără PSD, în timp ce social-democrații se pregătesc să-și retragă miniștrii din Executiv.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla după discuțiile de la Palatul Cotroceni, liderii UDMR, USR și ai Minorităților Naționale fiind așteptați pentru consultări, astăzi, după ce PSD și PNL au dialogat deja cu Nicușor Dan.