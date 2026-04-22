Criză politică la vârf: Consultări la Cotroceni cu liderii coaliției. Nicuşor Dan discută cu liderii PNL

Update: Au început consultările cu liderii PNL

Preşedintele Nicuşor Dan continuă, miercuri, la Palatul Cotroceni, consultările cu liderii partidelor din coaliţia de guvernare, discuţiile cu delegaţia PNL fiind în desfăşurare la acest moment. Din partea liberalilor participă preşedintele PNL, Ilie Bolojan, alături de Cătălin Predoiu, primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu şi alţi reprezentanţi, delegaţia fiind una extinsă în raport cu celelalte formaţiuni.

Întâlnirea cu PNL se prelungeşte mai mult decât în cazul celorlalte delegaţii, aspect observat în contextul întregului calendar al consultărilor. Ulterior sunt programate discuţii cu reprezentanţii UDMR, ai Grupului Minorităţilor Naţionale, iar la finalul zilei cu delegaţia USR.

Update: Preşedintele Nicuşor Dan discută cu liderii PSD

Preşedintele Nicuşor Dan a început, miercuri, la Cotroceni, discuţiile cu liderii PSD, în contextul consultărilor cu reprezentanţii coaliţiei de guvernare pe care le-a convocat, după ce social-democraţii i-au retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Delegaţia social-democraţilor este formată din preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, şi viceprim-ministrul Marian Neacşu.

Urmează la consultări reprezentanţii PNL, UDMR, ai Grupului Minorităţilor Naţionale şi, la finalul zilei, reprezentanţii USR.

În acest context, preşedintele Nicuşor Dan a chemat partidele din coaliţie la consultări, conform Agerpres.

Știre inițială:

Preşedintele Nicuşor Dan va avea miercuri, la Palatul Cotroceni, consultări cu liderii coaliţiei de guvernare.

"În temeiul prerogativelor constituţionale, preşedintele României, Nicuşor Dan, a invitat miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide şi formaţiuni politice parlamentare, pentru consultări - PSD, PNL, UDMR, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, USR", a informat Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, consultările vor avea loc după următorul program:

* ora 9:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

* ora 10:30 - Partidul Naţional Liberal (PNL);

* ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

* ora 16:30 - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale;

* ora 18:30 - Uniunea Salvaţi România (USR).

Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a declarat marţi că va merge la consultările de la Palatul Cotroceni având ca mandat rezoluţia adoptată de conducerea liberală, în care se arată sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea sa şi pentru finalizarea reformelor asumate. Liberalii au reconfirmat că, dacă PSD va trece de la declaraţii la declanşarea efectivă a unei crize politice, partidul nu va mai face parte dintr-o coaliţie cu această formaţiune politică.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că la consultările de miercuri de la Palatul Cotroceni îi va spune preşedintelui Nicuşor Dan că social-democraţii nu îl mai susţin pe Ilie Bolojan pentru funcţia de premier şi că aceştia doresc să continue într-o coaliţie proeuropeană, dacă se poate. "Îi vom spune preşedintelui ceea ce ne-au mandatat cei aproape 5.000 de colegi. (...) În toate întâlnirile regionale pe care le-am avut în ultima lună am spus de fiecare dată că ne dorim să continuăm într-o coaliţie proeuropeană, dacă se poate, că nu vom susţine un guvern minoritar şi că nu vom face o majoritate cu AUR. Asta este ceea ce am spus de fiecare dată, ăsta este mandatul cu care vom merge mâine la Cotroceni", a spus preşedintele PSD, la Radio România Actualităţi.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că parlamentarii partidului, reuniţi marţi în şedinţă, au decis în unanimitate să susţină rămânerea în Guvern, chiar dacă PSD "dezertează".

România a intrat luni în criză politică

România a intrat luni în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliţiei de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan.

Într-un eveniment intitulat "Momentul adevărului", organizat la Palatul Parlamentului, 5.000 de social-democraţi au răspuns la întrebarea propusă de conducerea PSD: "Având în vedere prăbuşirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflaţie, afaceri care se închid, şomaj, scăderea investiţiilor publice şi a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari şi categoriile vulnerabile, plus lipsa dialogului real în Coaliţie şi cu partenerii sociali: Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?".

Votul exprimat de social-democraţi a fost covârşitor în favoarea retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan: 97,7% "pentru" şi 2,3% - "împotrivă.

"Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. (...) Vă asigur că, în conformitate cu ceea ce aţi votat, în zilele următoare, vom acţiona. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul 1 în Parlament şi drept urmare vom ţine cont de toate lucrurile care s-au spus astăzi. Vom ţine cont de mandatul pe care dumneavoastră ni l-aţi dat, astfel încât viaţa românilor să fie una mai bună", a declarat liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, după referendumul intern.

Luni seara, după o şedinţă a Partidului Naţional Liberal, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că va continua să îşi exercite mandatul.

Liderul Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, şi-a exprimat, luni seara, susţinerea pentru premierul Ilie Bolojan şi a anunţat că partidul nu va ieşi de la guvernare, iar miniştrii USR vor continua să meargă la muncă.

UDMR nu are "niciun motiv" să se retragă din Guvern, a transmis preşedintele Kelemen Hunor, într-un interviu la Digi 24, conform Agerpres.

