DCNews Stiri Ilie Bolojan, întrebat de ce "se ține cu dinții de guvernare": Eu nu am declarat că voi demisiona imediat
Data publicării: 15:09 21 Apr 2026

Ilie Bolojan, întrebat de ce "se ține cu dinții de guvernare": Eu nu am declarat că voi demisiona imediat
Autor: Tiberiu Vasile

INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_03_INQUAM_Photos_George_Calin Ilie Bolojan. Inquam Photos/ George Călin

Premierul Ilie Bolojan a fost pus sub presiune să explice de ce rămâne în funcție după retragerea sprijinului PSD, în ciuda declarațiilor anterioare că va demisiona atunci când situația o va impune.

Într-un moment în care scena politică de la București se clatină vizibil, iar echilibrele de putere se redesenează de la o zi la alta, premierul Ilie Bolojan se află în centrul unei presiuni tot mai greu de ignorat. După ce PSD a anunțat retragerea sprijinului politic, declanșând practic o nouă etapă a crizei guvernamentale, declarațiile sale anterioare - în care susținea că nu „se ține cu dinții de guvernare” - au revenit în prim-plan și au devenit punctul de plecare al unor întrebări incomode.

În acest context tensionat, la finalul ședinței Biroului Politic Național al PNL, Bolojan a fost confruntat direct, într-o conferință de presă, cu o întrebare care reflectă percepția tot mai prezentă în spațiul public: de ce "se ține cu dinții de funcție" în aceste condiții și cât de departe este dispus să meargă pentru a-și menține poziția, inclusiv în scenariul unor negocieri pentru susținerea din partea partidelor suveraniste în parlament.

"Plecați de la o premisă greșită"

„Eu cred că dumneavoastră plecați de la o premisă greșită. Eu nu am declarat că voi demisiona imediat. Am spus și o spun din nou răspicat: dacă ar exista niște posibilități financiare mari pe care guvernul le are în rezervă, pe care guvernul actual nu le-ar fi folosit, care ne-ar fi permis să facem lucruri de pe o zi pe alta, atunci nu ar fi fost o problemă ca mâine să mă dau la o parte. Dacă ar fi fost, în această perioadă, din partea PSD-ului, niște propuneri de reformă pe care să le respingem, niște propuneri deosebite care ar fi schimbat viața românilor, pe care să le respingem, dar să fi avut și finanțare, nu ar fi fost nicio problemă să plece un premier sau altul, astfel încât propunerile să fie puse în practică. Ori, în condițiile în care noi știm că ceea ce se face este doar un generator de circ, atunci este o responsabilitate pentru țara asta să asigurăm guvernarea, atâta timp cât există sprijin parlamentar.

"E important să asigurăm guvernarea în perioada următoare"

Să stabilizăm lucrurile, ca să nu ne mai putem întoarce la practici vechi și să facem ceea ce trebuie în perioada imediat următoare, pentru a rezolva probleme foarte importante pentru România. Au nevoie de o logică de guvernare. Pentru aceste lucruri, e important să asigurăm guvernarea în perioada următoare. Am demonstrat, prin ceea ce a făcut acest guvern, că am tăiat privilegii, că am redus deficitul și că, cu frâna de mână trasă, am făcut reforme corecte pentru România. Nu e ușor. Le mulțumesc românilor care au înțeles, în această perioadă, neajunsurile noastre în măsuri; dacă nu facem ce trebuie, e doar o problemă de timp până ne întoarcem de unde am plecat”, a spus Ilie Bolojan.

CITEȘTE ȘI: Decizia PNL după ședința Biroului Politic Național. Rezoluția, votată în unanimitate
 

ilie bolojan
guvernul bolojan
coalitia de guvernare
pnl
psd
udmr
usr
