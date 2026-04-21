Decizia PNL după ședința Biroului Politic Național. Rezoluția, votată în unanimitate
Data actualizării: 14:04 21 Apr 2026 | Data publicării: 13:59 21 Apr 2026

Decizia PNL după ședința Biroului Politic Național. Rezoluția, votată în unanimitate
Autor: Tiberiu Vasile

congres-pnl-conducere_71092300

PNL a luat o decizie după ce PSD a anunțat că va retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal și Grupurile Parlamentare ale PNL își reafirmă angajamentul ferm pentru continuarea guvernării și pentru implementarea reformelor asumate în fața românilor, prin programul de guvernare.

PNL își exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan și pentru finalizarea reformelor asumate.

Decizia PSD este "un act de iresponsabilitate și o fugă de răspundere"

PNL constată că decizia PSD de a provoca o criză politică într-un moment critic pentru România este un act de iresponsabilitate și o fugă de răspundere față de actul de guvernare, inclusiv pentru întârzierile majore în absorbția fondurilor europene.

PNL respinge orice tentativă de abandonare a reformelor, inclusiv a celor de corectare a deficitului bugetar, și subliniază că România nu își poate permite blocaje instituționale într-un context economic și internațional dificil.

De asemenea, reconfirmă că, dacă PSD va trece de la declarații la declanșarea efectivă a unei crize politice, PNL nu va mai face parte dintr-o Coaliție cu această formațiune politică.

PNL respinge categoric ultimatumul PSD și consideră că nu există niciun motiv pentru ca prim ministrul să plece din funcție.

PNL îl mandatează pe prim-ministrul Ilie Bolojan ca, împreună cu echipa liberală din instituțiile guvernamentale, să continue să susțină modernizarea statului român în beneficiul cetățenilor prin:

continuarea reformelor
eliminarea risipei și a privilegiilor;
accelerarea absorbției fondurilor europene;
asigurarea stabilității

