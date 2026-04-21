Ilie Bolojan, primele declarații după ședința Biroului Politic Național al PNL: "Vom iniția discuții cu grupurile care susțin actualul guvern"

Ilie Bolojan a făcut primele declarații după ședința Biroul Politic Național al PNL.
Ilie Bolojan a făcut primele declarații după ședința Biroul Politic Național al PNL, care a durat mai bine de patru ore. Precizăm că ședința a avut loc după ce ieri PSD a votat pentru retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.
Iată care sunt principalele declarații făcute de Ilie Bolojan:
- S-a votat o rezoluție care întărește ce am declarat aseară și anume că mandatul pentru conducerea PNL și pentru mine ca premier de a asigura stabilitatea în fața crizei politice.
- Vom iniția discuții cu grupurile care susțin actualul guvern: USR, UDMR, minoritățile, pentru asigurarea unui guvern minoritar.
- Responsabilitatea pentru perioada următoare este imensă.
- Pentru a absorbi banii din PNRR avem nevoie de sprijin parlamentar. Trebuie să facem această absorbție de fonduri.
- Vom propune un moratoriu parlamentar ca România să nu piardă aceste sume importante.
- Economia României poate fi afectată de această criză politică, dar și românii. E important să avem un guvern stabil.
- Din punct de vedere politic, acum o lună am adoptat o decizie prin care am făcut apel la PSD la rațiune pentru a menține stabilitatea. Am avertizat atunci că PNL nu va mai fi într-o coaliție cu PSD dacă PSD generează o criză politică. Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD, decizia aceasta a fost reconfirmată astăzi.
- PNL înțelege că acest mod de a face politică nu este în avantajul României.
- Îndeplinirea jaloanelor PNRR până în iunie este foarte importantă. Nu ne permitem să pierdem milioane de euro.
- Dacă miniștrii PSD își dau demisiile, posturile vor fi ocupate temporar de titularii de la alte ministere.
- Am făcut reforme cu frâna de mână trasă. Am echilibrat deficitul, dar asta nu este suficient. Riscăm ca ceea ce am câștigat să pierdem din cauza unui comportament iresponsabil.
- Am avut o colaborare bună cu președintele Nicușor Dan în această perioadă. Și da, consider că a fost un parteneriat corect în această perioadă.
- Este dificil să administrezi o Coaliție din 4 partide. Nu a fost ușor.
- Întrebat de ce nu s-a votat rezoluția anti-AUR, SOS și POT, propusă de Nicoleta Pauliuc, Bolojan a încercat să evite întrebarea și a spus că nu a refuzat, dar nu acesta a fost subiectul ședinței.
- PNL a dat un vot în unanimitate (de susținere pentru el) și am încredere că înțelege că pentru a face politică trebuie să fii serios.
- Urmează să avem întâlniri cu colegii noștri din guvern pentru a stabili în ce condiții lucrăm și apoi vom face declarații despre asta.
- Întrebat dacă ar renunța la USR, a spus: Nu m-aș lua după vocile din PSD.
- Întrebat ce va face dacă Nicușor Dan va propune un premier PSD: După discuțiile cu celelalte partide vom putea analiza ce variante sunt. Generarea unei crize politice nu mai e de natură să permită o astfel de formulă. Dacă cu premier PNl nu au vrut...
- Întrebat dacă mai există cale de împăcare cu PSD: Rezoluția a fost comunicată public și aveți mandatul adoptat.
- Întrebat ce va face dacă Nicușor Dan îi va cere demisia, Bolojan a spus: Dacă ar exista niște posibilități financiare să rezolvi toate probleme. Dacă existau soluții... Dacă o persoană care pleacă dintr-o funcție ar rezolva o funcție, dar nu suntem în această situație.
