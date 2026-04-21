Ilie Bolojan, primele declarații după ședința Biroului Politic Național al PNL: "Vom iniția discuții cu grupurile care susțin actualul guvern"

Ilie Bolojan a făcut primele declarații după ședința Biroul Politic Național al PNL, care a durat mai bine de patru ore. Precizăm că ședința a avut loc după ce ieri PSD a votat pentru retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Iată care sunt principalele declarații făcute de Ilie Bolojan:

S-a votat o rezoluție care întărește ce am declarat aseară și anume că mandatul pentru conducerea PNL și pentru mine ca premier de a asigura stabilitatea în fața crizei politice.

Vom iniția discuții cu grupurile care susțin actualul guvern: USR, UDMR, minoritățile, pentru asigurarea unui guvern minoritar.

Responsabilitatea pentru perioada următoare este imensă.

Pentru a absorbi banii din PNRR avem nevoie de sprijin parlamentar. Trebuie să facem această absorbție de fonduri.

Vom propune un moratoriu parlamentar ca România să nu piardă aceste sume importante.

Economia României poate fi afectată de această criză politică, dar și românii. E important să avem un guvern stabil.

Din punct de vedere politic, acum o lună am adoptat o decizie prin care am făcut apel la PSD la rațiune pentru a menține stabilitatea. Am avertizat atunci că PNL nu va mai fi într-o coaliție cu PSD dacă PSD generează o criză politică. Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD, decizia aceasta a fost reconfirmată astăzi.

PNL înțelege că acest mod de a face politică nu este în avantajul României.

Îndeplinirea jaloanelor PNRR până în iunie este foarte importantă. Nu ne permitem să pierdem milioane de euro.

Dacă miniștrii PSD își dau demisiile, posturile vor fi ocupate temporar de titularii de la alte ministere.

Am făcut reforme cu frâna de mână trasă. Am echilibrat deficitul, dar asta nu este suficient. Riscăm ca ceea ce am câștigat să pierdem din cauza unui comportament iresponsabil.

Am avut o colaborare bună cu președintele Nicușor Dan în această perioadă. Și da, consider că a fost un parteneriat corect în această perioadă.

Este dificil să administrezi o Coaliție din 4 partide. Nu a fost ușor.

Întrebat de ce nu s-a votat rezoluția anti-AUR, SOS și POT, propusă de Nicoleta Pauliuc, Bolojan a încercat să evite întrebarea și a spus că nu a refuzat, dar nu acesta a fost subiectul ședinței.

PNL a dat un vot în unanimitate (de susținere pentru el) și am încredere că înțelege că pentru a face politică trebuie să fii serios.

Urmează să avem întâlniri cu colegii noștri din guvern pentru a stabili în ce condiții lucrăm și apoi vom face declarații despre asta.

Întrebat dacă ar renunța la USR, a spus: Nu m-aș lua după vocile din PSD.

Întrebat ce va face dacă Nicușor Dan va propune un premier PSD: După discuțiile cu celelalte partide vom putea analiza ce variante sunt. Generarea unei crize politice nu mai e de natură să permită o astfel de formulă. Dacă cu premier PNl nu au vrut...

Întrebat dacă mai există cale de împăcare cu PSD: Rezoluția a fost comunicată public și aveți mandatul adoptat.

Întrebat ce va face dacă Nicușor Dan îi va cere demisia, Bolojan a spus: Dacă ar exista niște posibilități financiare să rezolvi toate probleme. Dacă existau soluții... Dacă o persoană care pleacă dintr-o funcție ar rezolva o funcție, dar nu suntem în această situație.

Știre în curs de actualizare...