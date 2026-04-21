Liderii coaliției de guvernare, chemați la consultări de președintele Nicușor Dan, după decizia PSD
Data actualizării: 14:35 21 Apr 2026 | Data publicării: 13:32 21 Apr 2026

Liderii coaliției de guvernare, chemați la consultări de președintele Nicușor Dan, după decizia PSD
Autor: Iulia Horovei

nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a invitat partidele care alcătuiesc coaliția de guvernare la consultări, miercuri, la Palatul Cotroceni, în contextul actualei crize politice.

„În temeiul prerogativelor constituționale, Președintele României, Nicușor Dan, a invitat miercuri, 22 aprilie 2026, la Palatul Cotroceni”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Partidele din coaliție, invitate la Cotroceni

Liderii partidelor și formațiunilor politice parlamentare au fost invitate pentru consultări după următorul program:

  • ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
  • ora 10:30 - Partidul Național Liberal (PNL);
  • ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
  • ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
  • ora 18:30 - Uniunea Salvați România (USR).

Anunțul președintelui vine după ce PSD a votat în majoritate, luni, retragerea sprijinului premierului Ilie Bolojan. Claudiu Manda, secretarul general al partidului, a anunțat care este următorul pas al social-democraților, după ce prim-ministrul a precizat că nu își va prezenta demisia din funcția Executivului.

Citește și: EXCLUSIV Ce se întâmplă dacă pleacă Ilie Bolojan vs. dacă se retrag miniștrii PSD. Augustin Zegrean explică cele două scenarii
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Ilie Bolojan, întrebat de ce "se ține cu dinții de guvernare": Eu nu am declarat că voi demisiona imediat
Publicat acum 41 minute
Bolojan anunță mutarea PNL cu USR, UDMR şi grupul minorităţilor. Poziția față de AUR
Publicat acum 52 minute
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră: Decizia PNL e să nu mai facă o coaliție cu PSD
Publicat acum 1 ora si 8 minute
VIDEO: Momente de groază la circ în Rusia. Un tigru a sărit în public după ce plasa de siguranță a fost ruptă
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Ilie Bolojan, primele declarații după ședința Biroului Politic Național al PNL: "Vom iniția discuții cu grupurile care susțin actualul guvern"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 16 minute
Exercițiul mai eficient decât mersul pe jos: Lucrează tot corpul, îmbunătățește circulația și întărește inima
Publicat acum 6 ore si 40 minute
Un aeroport din Europa se închide joi, timp de o lună și anulează toate zborurile. Mii de pasageri vor fi afectați
Publicat acum 5 ore si 39 minute
”Da, am văzut și eu cămara” cu șobolani, spune Emil Boc. Ripostă la mutarea PSD
Publicat acum 6 ore si 50 minute
Horoscop 21 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 1 minut
Stenograme din ședința PNL: Ce au discutat liberalii după lovitura PSD pentru Ilie Bolojan: "E momentul să ne despărțim"
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
