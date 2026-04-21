Claudiu Manda a numit următorul pas al PSD, după retragerea sprijinului pentru Bolojan

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a declarat marți, 21 aprilie, că următorul pas al partidului, după votul de luni privind retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan, este retragerea miniștrilor PSD din Guvern. Acest lucru ar urma să se întâmple joi, 23 aprilie.

Claudiu Manda: „Urmează pasul doi: PSD să demonstreze, în fapt, că nu mai este la guvernare”

„Rămâne să vedem ce se întâmplă. Spunem de câteva luni în care spunem: 'Va veni un moment în care s-ar putea să decidem că nu are rost să mai încercăm cu dvs'. În acest moment avem o declarație și o decizie a partidului că nu-l mai susținem pe domnul Bolojan.

Peste două-trei zile, dacă domnul Bolojan nu acționează, nu vor fi acțiuni la Cotroceni sau nu vor avea un rezultat în așa fel încât toate forțele pro-europene să fie în continuare așezate la masă, respectând punctele de vedere ale fiecăreia dintre ele, urmează pasul doi: PSD să demonstreze, în fapt, că nu mai este la guvernare. Gestul administrativ e ca miniștrii PSD să se retragă din Guvern, joi”, a declarat Claudiu Manda, secretarul general al PSD, la Digi24.

