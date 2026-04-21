DCNews Politica Claudiu Manda a numit următorul pas al PSD, după retragerea sprijinului pentru Bolojan
Data actualizării: 13:22 21 Apr 2026 | Data publicării: 13:21 21 Apr 2026

Claudiu Manda a numit următorul pas al PSD, după retragerea sprijinului pentru Bolojan
Autor: Iulia Horovei

claudiu manda psd Claudiu Manda, secretar general PSD și europarlamentar. Sursa foto: Agerpres

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a declarat, marți, la o zi de la votul partidului care a decis retragerea sprijinului pentru premierul Bolojan, că social-democrații se pregătesc pentru un al doilea pas: acela de a-și retrage miniștrii din Guvern.

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a declarat marți, 21 aprilie, că următorul pas al partidului, după votul de luni privind retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan, este retragerea miniștrilor PSD din Guvern. Acest lucru ar urma să se întâmple joi, 23 aprilie.

Claudiu Manda: „Urmează pasul doi: PSD să demonstreze, în fapt, că nu mai este la guvernare”

„Rămâne să vedem ce se întâmplă. Spunem de câteva luni în care spunem: 'Va veni un moment în care s-ar putea să decidem că nu are rost să mai încercăm cu dvs'. În acest moment avem o declarație și o decizie a partidului că nu-l mai susținem pe domnul Bolojan. 

Peste două-trei zile, dacă domnul Bolojan nu acționează, nu vor fi acțiuni la Cotroceni sau nu vor avea un rezultat în așa fel încât toate forțele pro-europene să fie în continuare așezate la masă, respectând punctele de vedere ale fiecăreia dintre ele, urmează pasul doi: PSD să demonstreze, în fapt, că nu mai este la guvernare. Gestul administrativ e ca miniștrii PSD să se retragă din Guvern, joi”, a declarat Claudiu Manda, secretarul general al PSD, la Digi24.

Citește și: Dominic Fritz, apel la PSD să reevalueze ieșirea de la guvernare. USR ia în calcul alegeri anticipate

Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Ilie Bolojan, întrebat de ce "se ține cu dinții de guvernare": Eu nu am declarat că voi demisiona imediat
Publicat acum 40 minute
Bolojan anunță mutarea PNL cu USR, UDMR şi grupul minorităţilor. Poziția față de AUR
Publicat acum 51 minute
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră: Decizia PNL e să nu mai facă o coaliție cu PSD
Publicat acum 1 ora si 7 minute
VIDEO: Momente de groază la circ în Rusia. Un tigru a sărit în public după ce plasa de siguranță a fost ruptă
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Ilie Bolojan, primele declarații după ședința Biroului Politic Național al PNL: "Vom iniția discuții cu grupurile care susțin actualul guvern"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 15 minute
Exercițiul mai eficient decât mersul pe jos: Lucrează tot corpul, îmbunătățește circulația și întărește inima
Publicat acum 6 ore si 39 minute
Un aeroport din Europa se închide joi, timp de o lună și anulează toate zborurile. Mii de pasageri vor fi afectați
Publicat acum 5 ore si 38 minute
”Da, am văzut și eu cămara” cu șobolani, spune Emil Boc. Ripostă la mutarea PSD
Publicat acum 6 ore si 49 minute
Horoscop 21 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 0 minute
Stenograme din ședința PNL: Ce au discutat liberalii după lovitura PSD pentru Ilie Bolojan: "E momentul să ne despărțim"
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
