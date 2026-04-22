Mutarea lui Sorin Grindeanu după consultările de la Cotroceni

După consultările de la Cotroceni, PSD întră în ședința. Potrivit surselor Antena 3 CNN, s-ar putea decide ca miniștrii social-democrați să își dea demisia în bloc. Președintele PSD, Sorin Grindeanu ar fi decis convocarea unei ședințe a Biroului Permanent Național. Ședința ar urma să înceapă la ora 14:00.

Ar fi vorba despre o discuție în partid după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Sorin Grindeanu ar urma să le prezinte colegilor concluziile acestei discuții, iar surse din interiorul partidului susțin că în această ședință urmează să se ia o decizie și cu privire la demisia miniștrilor social-democrați din guvernul condus de Ilie Bolojan, demisie ce ar trebui să vină fie în această seară, fie mâine dimineață, înainte de ședința de Guvern. Toți miniștrii social-democrați ar urma să își depună în bloc demisiile.

Propunerea făcută de Sorin Grindeanu la Cotroceni

Precizăm că președintele României, Nicușor Dan, a început miercuri dimineață, la Palatul Cotroceni, consultările cu liderii Coaliției de guvernare, pe fondul deciziei Partidului Social-Democrat (PSD) de a-i retrage sprijinul politic premierului liberal Ilie Bolojan.

Primii care au intrat la consultări au fost cei de la PSD, iar discuțiile au durat aproximativ o oră. Ulterior, Sorin Grindeanu a anunțat că soluția propusă lui Nicușor Dan a fost continuarea acestei coaliții pro-europene, dar cu un alt prim-ministru.

Reamintim că ieri, premierul Ilie Bolojan a anunțat, după o ședință a partidului care a durat mai bine de patru ore, că PNL a hotărât să nu mai colaboreze cu PSD la guvernare.