Adrian Năstase face lista pentru Ilie Bolojan. Cu ce trebuie să se compare Guvernul Bolojan, de fapt

”„Realizările” guvernului Bolojan dar și declarațiile premierului și ale adjunctei sale m-au „inspirat” să fac ceea ce probabil că ar fi trebuit să facă liderii actuali ai PSD, prezentând pe rețelele de socializare realizările PSD in planul integrării europene sau in cel al măsurilor socio-economice. M-am concentrat pe perioada 2000-2004 si vă rog pe voi să adăugați mai multe argumente si pentru guvernele PSD din celelalte perioade. După aceea, vă rog să le comparați cu rezultatele guvernării Bolojan. Concluzia va fi că trebuie să mergeți in piață să-l susțineți pe premier, alături de Radu Berceanu” a notat fostul premier Adrian Năstase, pe blogul său.

Redăm, integral, lista lui Adrian Năstase:

1990–1996 (FDSN / PDSR – guvernele Iliescu–Văcăroiu):

1990–1991 – Gestionarea poziției României în contextul Primului Război din Golf

1991 – Adoptarea Constituției României

1993 – Aderarea la Consiliul Europei

1995 – Declarația de la Snagov (consens politic pentru integrarea în UE)

1996 – Punerea în funcțiune a Unității 1 Cernavodă (prima centrală nucleară)

2000–2004 (Guvernul Adrian Năstase – PSD)

Bilanț economic și social (2000–2004)

2000 → 2004 – De la un deficit extern de aproximativ –3,4 miliarde USD la un excedent de aproximativ +7,4 miliarde USD

2000 → 2004 – Numărul șomerilor s-a redus la jumătate

2000 → 2004 – Rata sărăciei a scăzut de la 36% la 23%

2000 → 2004 – Rata sărăciei severe a scăzut de la 13,8% la 7,9%

2004 – Deficit bugetar redus la aproximativ 1,2% din PIB

2000–2004 – Aproximativ 1 milion de locuri de muncă create

2004 – Aproximativ 1 miliard USD în contul Trezoreriei la final de mandat

Măsuri și politici



2001 – Eliminarea vizelor pentru români în spațiul Schengen

2001 – Introducerea venitului minim garantat

2001 – Reglementarea datoriei externe a României către Suedia

2001–2004 – Programul „Cornul și laptele” pentru elevi

2001–2004 – Programul național „100 de săli de sport”

2001–2004 – Acordarea de rechizite școlare pentru elevi

2001–2004 – Emiterea a aproximativ 1,5 milioane de titluri de proprietate

2001–2004 – Finanțarea și relansarea lucrărilor la Unitatea 2 Cernavodă

2002 – Eliminarea impozitului pe venit pentru programatorii IT

2003 – Introducerea sistemului 112 (declarație unică)

2003 – Participarea la coaliția internațională în Irak

2004 – Prima sută de kilometri de autostradă dați în folosință după 1989

2004 – Demararea demersurilor pentru aderarea la OCDE

Integrare euro-atlantică

2002 – Invitația de aderare la NATO (Praga)

2003 – Revizuirea Constituției

2004 – Aderarea oficială la NATO

2004 – Finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană

2004 – Creștere economică de aproximativ 8,4%

2012–2015 (Guvernele Victor Ponta – PSD)

2013 – Creștere economică (~3,5%) și stabilizare economică

2014 – Semnarea Acordului de Parteneriat cu UE (2014–2020)

2015 – Reducerea TVA la alimente la 9%

2015 – Creștere economică (~3,9%)

2017–2019 (Guvernele PSD – Grindeanu, Tudose, Dăncilă)

2017 – Eliminarea a peste 100 de taxe

2017–2018 – Creșteri salariale în sectorul public

2017 – Creștere economică (~7%)

2017–2019 – Accelerarea și lansarea unor proiecte de infrastructură rutieră

2018 – Implementarea legii salarizării unitare

2018 – Câștigarea procesului cu Ucraina la Haga

2019 – Majorări ale pensiilor

2021–prezent (PSD în coaliție)

2022 – Măsuri de compensare și plafonare a prețurilor la energie

2022–2023 – Creșteri de pensii și salarii

2023–2024 – Investiții publice ridicate prin PNRR și alte programe