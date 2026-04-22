DCNews Politica Adrian Năstase face lista pentru Ilie Bolojan. Cu ce trebuie să se compare Guvernul Bolojan, de fapt
Data publicării: 11:20 22 Apr 2026

Adrian Năstase face lista pentru Ilie Bolojan. Cu ce trebuie să se compare Guvernul Bolojan, de fapt
Autor: Roxana Neagu

imagine cu adrian nastase Adrian Năstase, fost premier al României. Sursa foto: Agerpres

Fostul premier Adrian Năstase face o listă a guvernelor PSD cu care ar trebui să se compare Guvernul Bolojan.

„Realizările” guvernului Bolojan dar și declarațiile premierului și ale adjunctei sale m-au „inspirat” să fac ceea ce probabil că ar fi trebuit să facă liderii actuali ai PSD, prezentând pe rețelele de socializare realizările PSD in planul integrării europene sau in cel al măsurilor socio-economice. M-am concentrat pe perioada 2000-2004 si vă rog pe voi să adăugați mai multe argumente si pentru guvernele PSD din celelalte perioade. După aceea, vă rog să le comparați cu rezultatele guvernării Bolojan. Concluzia va fi că trebuie să mergeți in piață să-l susțineți pe premier, alături de Radu Berceanu” a notat fostul premier Adrian Năstase, pe blogul său

Redăm, integral, lista lui Adrian Năstase:

1990–1996 (FDSN / PDSR – guvernele Iliescu–Văcăroiu):

1990–1991 – Gestionarea poziției României în contextul Primului Război din Golf
1991 – Adoptarea Constituției României
1993 – Aderarea la Consiliul Europei
1995 – Declarația de la Snagov (consens politic pentru integrarea în UE)
1996 – Punerea în funcțiune a Unității 1 Cernavodă (prima centrală nucleară)

2000–2004 (Guvernul Adrian Năstase – PSD)

Bilanț economic și social (2000–2004)
2000 → 2004 – De la un deficit extern de aproximativ –3,4 miliarde USD la un excedent de aproximativ +7,4 miliarde USD
2000 → 2004 – Numărul șomerilor s-a redus la jumătate
2000 → 2004 – Rata sărăciei a scăzut de la 36% la 23%
2000 → 2004 – Rata sărăciei severe a scăzut de la 13,8% la 7,9%
2004 – Deficit bugetar redus la aproximativ 1,2% din PIB
2000–2004 – Aproximativ 1 milion de locuri de muncă create
2004 – Aproximativ 1 miliard USD în contul Trezoreriei la final de mandat

Măsuri și politici

2001 – Eliminarea vizelor pentru români în spațiul Schengen
2001 – Introducerea venitului minim garantat
2001 – Reglementarea datoriei externe a României către Suedia
2001–2004 – Programul „Cornul și laptele” pentru elevi
2001–2004 – Programul național „100 de săli de sport”
2001–2004 – Acordarea de rechizite școlare pentru elevi
2001–2004 – Emiterea a aproximativ 1,5 milioane de titluri de proprietate
2001–2004 – Finanțarea și relansarea lucrărilor la Unitatea 2 Cernavodă
2002 – Eliminarea impozitului pe venit pentru programatorii IT
2003 – Introducerea sistemului 112 (declarație unică)
2003 – Participarea la coaliția internațională în Irak
2004 – Prima sută de kilometri de autostradă dați în folosință după 1989
2004 – Demararea demersurilor pentru aderarea la OCDE

Integrare euro-atlantică

2002 – Invitația de aderare la NATO (Praga)
2003 – Revizuirea Constituției
2004 – Aderarea oficială la NATO
2004 – Finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană
2004 – Creștere economică de aproximativ 8,4%

2012–2015 (Guvernele Victor Ponta – PSD)

2013 – Creștere economică (~3,5%) și stabilizare economică
2014 – Semnarea Acordului de Parteneriat cu UE (2014–2020)
2015 – Reducerea TVA la alimente la 9%
2015 – Creștere economică (~3,9%)

2017–2019 (Guvernele PSD – Grindeanu, Tudose, Dăncilă)

2017 – Eliminarea a peste 100 de taxe
2017–2018 – Creșteri salariale în sectorul public
2017 – Creștere economică (~7%)
2017–2019 – Accelerarea și lansarea unor proiecte de infrastructură rutieră
2018 – Implementarea legii salarizării unitare
2018 – Câștigarea procesului cu Ucraina la Haga
2019 – Majorări ale pensiilor

2021–prezent (PSD în coaliție)

2022 – Măsuri de compensare și plafonare a prețurilor la energie
2022–2023 – Creșteri de pensii și salarii
2023–2024 – Investiții publice ridicate prin PNRR și alte programe

adrian nastase
guvern bolojan
