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DCNews Politica Anunțul lui Ilie Bolojan după ce a fost la Mintia. Ar urma să fie cea mai mare centrală electrică pe gaze din UE

Anunțul lui Ilie Bolojan după ce a fost la Mintia. Ar urma să fie cea mai mare centrală electrică pe gaze din UE

Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 06 Iun 2026
ilie bolojan mintia foto Facebook Ilie Bolojan
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Centrala Mintia a ajuns la 83% stadiu de realizare. Astăzi, premierul interimar Ilie Bolojan a efectuat o vizită la proiectul centralei pe gaze, obiectiv strategic de importanță națională în domeniul energiei.

Guvernul a susținut accelerarea derulării investiției având în vedere impactul semnificativ asupra securității energetice a României, diversificării surselor de producție, precum și a dezvoltării economiei județului Hunedoara și a regiunii, arată un comunicat de presă al Executivului.

Premierul Bolojan și reprezentanții companiei Mass Global Energy Rom au vorbit despre stadiul proiectului în care au fost investiți peste 1,2 miliarde de euro și a calendarului de implementare.

”Am discutat astăzi cu investitorii, cu Transgaz și Transelectrica despre calendarul de finalizare și despre problemele care trebuie rezolvate rapid pentru ca centrala să poată intra în funcțiune conform termenelor asumate.

Etape de interconectare cu rețeaua electrică

În perioada următoare vor începe testele de interconectare dintre centrală și stația electrică, o etapă tehnică importantă pentru punerea în funcțiune a capacităților de producție. În două etape, din această lună și până în octombrie se vor finaliza interconectările cu rețeaua electrica.

De asemenea, alimentarea cu gaz a noii centrale trebuie asigurată în luna august.

Este esențial ca toate instituțiile implicate să colaboreze eficient pentru ca aceste teste și etapele următoare să fie realizate fără întârzieri suplimentare.

”Prețuri corecte pentru cetățeni”

România are nevoie de investiții serioase în energie, de capacități noi de producție și de infrastructură modernă. Fără acestea nu putem avea competitivitate economică, stabilitate și prețuri corecte pentru cetățeni", a afirmat premierul Ilie Bolojan.  

Proiectul de la Mintia are ca obiectiv atingerea, în acest an, a unei capacități instalate de 1.700 MW, urmând să devină, la finalizare, cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană, pe un singur amplasament.  

Proiectul este realizat cu echipamente de ultimă generație. Testele de interconectare între centrala electrică și stația electrică vor începe în luna iunie, iar producția de energie electrică este estimată pentru septembrie 2026, conchide sursa citată. 

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guvern
ilie bolojan
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Comentarii (1)

Mihai   •   06 Iunie 2026   •   13:30

Cel mai mare preț la producția de energie electrică în UE este cel de la centralele pe gaz.
Prețul curentului electric de stabilește după prețul cel mai mare. Deci dacă ai 80% producție ieftină solară, eoliană, hidro și numai 20% producție pe gaz prețul curentului electric va fi dat de cea mai scumpă formă de producție - gazul.
Bolojan condamnă România la un preț mare la curentul electric pentru zeci de ani de acum încolo.

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