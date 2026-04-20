Dezvăluiri din interiorul ședinței PSD. Bogdan Matei: Istoria ne-a arătat că deciziile se mai pot schimba

Într-un interviu exclusiv oferit lui Florin Răvdan, redactor-șef DC News TV, Bogdan Matei, președinte al Agenției Naționale pentru Sport, a precizat că votul de astăzi este unul „important, pentru că reprezintă vocea celor care ne-au trimis la București“.

„Indiferent de declarațiile colegilor noștri din coaliție, pro sau contra, este foarte important ca fiecare dintre noi să ne respectăm membrii partidului. Noi nu facem nimic altceva decât să respectăm vocea colegilor noștri și cu siguranță că va fi un vot covârșitor în ceea ce înseamnă o nouă direcție pentru viitorul guvern, dar și pentru ceea ce înseamnă decidentul acestui guvern și anume primul-ministru“, a precizat Bogdan Matei pentru DC News.

El a precizat, de asemenea, că este posibil ca România să aibă un Guvern interimar, dacă premierul Ilie Bolojan nu va demisiona, însă după cele 45 de zile, cel mai probabil va exista o moțiune de cenzură.

„Nu cred într-o soluție cu Guvern minoritar după cele 45 de zile. Sigur, mizând pe declarația premierului Bolojan, probabil vom asista la un Guvern interimar. După aceea, în cele 45 de zile, cu siguranță că se vor întâmpla multe lucruri, o moțiune de cenzură, așa cum este și normal, pentru că altfel nu s-ar mai justifica votul de astăzi“, a mai spus Bogdan Matei.

Întrebat de decizia PNL, care a precizat că nu va mai intra într-o coaliție cu PSD dacă protocolul actual este încălcat, secretarul de stat a spus că „de-a lungul istoriei am avut o experiență a deciziilor și sunt convins că ele se vor mai schimba“.

