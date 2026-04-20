DCNews Politica Daniel Băluță: Astăzi am văzut o nouă față a primarului Ciucu
Data publicării: 16:48 20 Apr 2026

Daniel Băluță: Astăzi am văzut o nouă față a primarului Ciucu
Autor: Anca Murgoci

daniel baluta psd alegeri primaria capitalei București Daniel Băluță, primar al Sectorului 4. Sursa foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a spus luni că președintele Nicușor Dan trebuia să intervină în certurile din coaliția de guvernare și să ceară PSD să oprească criza politică.

„Mi-aș fi dorit ca domnul Nicușor Dan să fi oprit această aventură politică a PSD printr-o simplă declarație: „Nu este oportun în momentul de față să avem o criză politică. Rog PSD să se comporte responsabil”, să aștepte termenul până la care PSD va da premierul și să mergem mai departe. Și se încheia totul. Mi-aș fi dorit acest lucru, din păcate, nu s-a întâmplat”, a declarat primarul general.

În acest context, Daniel Băluță i-a dat o replică.

„Astăzi am văzut o nouă față a primarului Ciucu, una care ridică semne serioase de întrebare. O atitudine care nu mai are nimic de-a face cu echilibrul sau dialogul, ci mai degrabă cu etichetarea și împărțirea oamenilor în „buni” și „răi”, în funcție de simpatiile lor politice.

Un primar care ar trebui să fie al tuturor bucureștenilor ajunge, din păcate, să îi stigmatizeze pe români doar pentru că aceștia sunt simpatizanți ai Partidului Social Democrat.

Mai mult decât atât, chiar și președintele Nicușor Dan pare să fi devenit indezirabil în acest context, doar pentru că încearcă să rămână echilibrat și refuză să intre în jocuri de culise sau în conflicte sterile. În loc să fie apreciată moderația, aceasta este tratată ca o slăbiciune a șefului statului.

Mai mult, ca un veritabil urmaș al lui Torquemada, inchizitorul spaniol, tună și fulgeră la adresa oricui nu îl divinizează pe Ilie Bolojan.

Retorica agresivă, tonul ridicat și atacurile constante la adresa celor care nu se aliniază unei anumite direcții nu fac decât să adâncească ura.

Nu este normal ca orice voce diferită să fie redusă la tăcere sau ridiculizată. Nu este normal ca admirația față de un lider să devină criteriu de acceptare în spațiul public.

Pentru numele lui Dumnezeu, opriți ura! Suntem cu toții români!

Gata!”, a spus Daniel Băluță.

VEZI ȘI: PSD va sesiza CNCD și Parchetul cu privire la campania 'de sorginte nazistă' împotriva membrilor săi 

