PSD va sesiza CNCD și Parchetul cu privire la campania 'de sorginte nazistă' împotriva membrilor săi

'PSD solicită instituțiilor statului să sancționeze campania de tip nazist îndreptată împotriva membrilor și simpatizanților partidului. PSD va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Parchetul cu privire la campania de sorginte nazistă care vizează membrii și simpatizanții Partidului Social Democrat. Este în mod vădit o campanie coordonată, cu un stil propriu și o concepție unică, prin care se urmărește denigrarea unei categorii de cetățeni, prin utilizarea unor tehnici de dezumanizare folosite anterior pe scară largă de către regimul nazist, sub coordonarea sinistrului ministru al Propagandei, Joseph Goebbels, cu scopul justificării atrocităților din timpul Holocaustului. Este absolut revoltător să constatăm că, în urma declarațiilor jignitoare ale premierului Bolojan, aceleași practici naziste sunt folosite astăzi în România pentru denigrarea unor cetățeni din cauza convingerilor lor politice. Iar în lipsa unei delimitări, premierul devine co-autor al acestei propagande ilegale', potrivit Agerpres.

PSD subliniază că asocierea cu un partid politic și exprimarea liberă a unor convingeri, inclusiv politice, sunt drepturi fundamentale garantate de Constituție. În acest context, formațiunea consideră că organizarea și diseminarea unei campanii agresive care asociază membrii și simpatizanții săi cu imagini 'care induc dezgust și repulsie' reprezintă o încălcare gravă a legislației privind combaterea discriminării și interzicerea distribuirii de materiale de propagandă de tip fascist.

'În practica CNCD, orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant și ofensator pe criteriul convingerilor politice ale unor persoane, reprezintă un act agresiv de hărțuire, care trebuie sancționat conform legii. O astfel de conduită este profund anti-europeană și anti-democratică. Este o reînviere a unor practici josnice specifice regimurilor totalitare. Este o dezonorantă și dezgustătoare dublă măsură din partea celor care, deși condamnă extremismul, au distribuit astfel de materiale în numele pro-europenismului și valorilor umane', mai spune comunicatul.

Potrivit unor surse social-democrate, campania invocată ar fi realizată de creatori de meme-uri generate cu inteligență artificială, în care lideri ai PSD sunt comparați cu șobolani. (Claudia Calotă)