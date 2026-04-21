Planul PSD dacă Ilie Bolojan formează un guvern minoritar. Daniel Zamfir: AUR s-ar putea să aibă o înțelegere cu Bolojan

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat astăzi pentru DC NEWS că dacă "Ilie Bolojan nu înțelege că fără susținere parlamentară nu poate să conducă un guvern interimar, PSD va depune moțiune de cenzură", Totodată, acesta a vorbit despre o posibilă înțelegere între Bolojan și AUR.

"Evident că planul sau proiectul, în momentul acesta, al PSD, este să plece Ilie Bolojan, fără doar și poate. Nu ne jucăm aici. Bolojan a dus țara în criză. Opt din zece români sunt profund nemulțumiți de direcția în țara asta, ori noi am spus-o clar că vom acționa ca un partid responsabil. Un partid responsabil, atunci când constată că Guvernul merge într-o direcție greșită și populația este profund nemulțumită de acțiunile Guvernului, mai ales că acest plan de austeritate pe care l-a impus Ilie Bolojan ca prim-ministru a eșuat, e datoria noastră să schimbăm drumul greșit pe care a luat-o România. Ca atare, facem tot posibilul ca să-l schimbăm pe Ilie Bolojan", a declarat Daniel Zamfir.

Întrebat dacă PSD are acum susținerea altor partide pentru a forma un nou Guvern în cazul în care o posibilă moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Boloja trece în Parlament, Zamfir a spus: "Noi, dacă domnul Bolojan nu înțelege că fără susținere parlamentară nu poate să conducă un guvern interimar, PSD va depune moțiune de cenzură. Ce se va întâmpla la moțiunea de cenzură, cum va vota AUR, cum vor cota ceilalți parlamentari, rămâne de văzut".

Daniel Zamfir: AUR s-ar putea să aibă o înțelegere cu Ilie Bolojan

Întrebat dacă la acest moment PSD are susținerea AUR, Zamfir a spus: "Nu am discutat cu AUR și noi nu facem acest plan cu AUR. Noi facem ce vor românii și anume să scape de Ilie Bolojan. Dacă ceilalți, cum sunt cei de la AUR, care au depus până acum trei moțiuni de cenzură și încă de la instalarea Guvernului Bolojan au vrut să dea jos acest guvern, vreau să văd și argumentele lor acum pentru care nu ar mai vrea să îl dea jos pe Ilie Bolojan.

S-ar putea să aibă o înțelegere cu Ilie Bolojan, dar PSD nu își face planuri în funcție de ce înțelegeri are AUR cu PNL. Dacă va exista această înțelegere și după consultările de la Cotroceni nu se degajă o soluție care să însemne continuarea actualei Coaliții, dar fără Ilie Bolojan, PSD nu are nicio problemă să treacă în opoziție și guvernul minoritar pe care și-l dorește domnul Ilie Bolojan să fie susținut de AUR".

Calcule: Câte voturi au PNL-USR-UDMR, fără PSD

Precizăm că în actuala structură parlamentară, PSD are 129 de parlamentari, AUR are 90, PNL are 73, USR are 59, UDMR are 32, grupul minorităților naționale are 17 deputați, SOS România are 15 deputați, POT are 14 deputați, PACE are 12 senatori, iar neafiliații sunt 22. Dacă PSD intră în opoziție, PNL, USR și UDMR ar cumula 164 de voturi în Parlament. Cu sprijinul grupului minorităților naționale, totalul ar urca la 181 de voturi, adică sub pragul de 233 necesar pentru susținerea unui guvern în Parlament.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus atât un guvern minoritar, cât și o alianță cu AUR. În schimb, premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți, că PNL a decis încetarea colaborării cu PSD la guvernare, după o ședință a partidului care a durat mai bine de patru ore. El a mai spus că PNL va iniția discuții cu grupurile parlamentare care susțin actualul guvern: USR, UDMR şi grupul minorităţilor, dar nu a exclus nici posibile negocieri cu AUR.