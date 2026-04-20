Președintele Nicușor Dan, somat din PNL să pună ordine în România. Marian Petrache explică de ce schimbarea nu vine prin plecarea lui Ilie Bolojan: La fel va fi!

Marian Petrache, lider PNL, a vorbit la DC NEWS despre reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan, afirmând că, pentru ca această reformă să aibă succes, avem nevoie de un document Snagov, dar care să fie făcut la inițiativa președintelui României, după consultări cu sindicatele și societatea civilă.

"Problema e cum facem reforma (reforma administrației n.r.), că nu putem să facem reformă așa, adică nu cred eu că se vor trezi primarii și președinții de consilii județene că își dau acordul să își desfințeze posturile. Nu cred eu că oamenii care susțin președinții de partide și care sunt pe la agenții, cu soții, cu tot ce au ei, vor fi de acord cu desființarea agențiilor. Nu cred lucrul acesta. Și nu mă poate convinge nimeni că se poate întâmpla altfel.

Mai țineți minte documentul de la Snagov, 92-94? Documentul de la Snagov a fost documentul pe baza căruia România a aderat la NATO și la Uniunea Europeană. A fost o înțelegere majoră între președinții de partide, toți președinții de partide, la inițiativa președintelui Iliescu. Nu ne dăm seama cât de mult a făcut acest document.

Marian Petrache: Astăzi avem nevoie de o nouă întâlnire la Snagov

Din punctul meu de vedere, astăzi avem nevoie de un astfel de document. O nouă întâlnire la Snagov, dar de data asta nu mai au voie să participe partidele politice, că ele nu au cum să se reformeze, nu au această capacitate. Trebuie să fie inițiativa președintelui României, stă de vorbă cu sindicatele, cu societatea civilă, și să producă un material care să conducă la un stat mai suplu, cu cheltuieli mai puține și cu criterii de promovare mai sănătoase care să ne garanteze că administrația va avea eficiență.

Altfel eu nu văd cum s-ar putea rezolva. Discutăm de o lună de zile cine va fi. Indiferent de cine va fi, la fel va fi. Noi consumăm energie să ducem sistemul cât de cât într-o ordine, nu consumăm energie să ne dezvoltăm. Noi suntem într-o permanentă dezordine", a declarat Marian Petrache la interviurile DC NEWS.