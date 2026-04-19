Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Manifestație pro-Bolojan, luni seara, chiar în timpul votului PSD privind retragerea sprijinului pentru premier
Data publicării: 17:20 19 Apr 2026

Manifestație pro-Bolojan, luni seara, chiar în timpul votului PSD privind retragerea sprijinului pentru premier
Autor: Ioan-Radu Gava

O manifestație de susținere pentru Ilie Bolojan ar urma să aibă loc, luni, 20 aprilie 2026, în Piața Victoriei.

În ultimele ore, pe rețeaua de socializare Facebook a fost promovată o manifestație de susținere a premierului Ilie Bolojan, care ar urma să aibă loc luni, 20 aprilie 2026, de la ora 18:00, în Piața Victoriei din Capitală. Manifestația va începe la o oră după ce începe votul în Partidul Social Democrat privind ieșirea de la guvernare și retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan.

La reuniunea PSD de la Parlament, intitulată „Momentul Adevărului”, aproape 5.000 de membri de partid vor vota retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

„Dacă ei fac scandal și au început scandalul, zic că e bine să le răspundem. Dați share”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu va demisiona din funcție și că PSD vrea să-l schimbe pentru că a deranjat „șobolanii din cămară”.

„Probabil că ei ar dori un prim-ministru marionetă”, a mai spus Bolojan în timpul unui interviu acordat vineri pentru Radio România Actualități.

