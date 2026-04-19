Ilie Bolojan, discuție cu Nicușor Dan despre demisie. Ce i-a spus președintele
Data actualizării: 22:27 19 Apr 2026 | Data publicării: 22:24 19 Apr 2026

Ilie Bolojan, discuție cu Nicușor Dan despre demisie. Ce i-a spus președintele
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat că a avut o discuție clarificatoare cu președintele Nicușor Dan.

Invitat duminică seara la postul de televiziune B1TV, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de jurnalista Nadia Ciurlin despre demisia din funcția de premier, dacă PSD îi va retrage sprijinul.

„În funcție de ceea ce va decide PSD într-o manieră sau alta, nu voi demisiona din poziția de premier“, a precizat Ilie Bolojan.

„Nici măcar președintele Nicușor Dan nu vă poate convinge, că înțeleg că speranța celor de la PSD e să vă convingă cumva Nicușor Dan?“, a întrebat jurnalista Nadia Ciurlin.

„Am discutat cu dânsul despre această chestiune, l-am informat cu privire la perspectiva vizavi de ceea ce se întâmplă și vom discuta cu siguranță în zilele următoare în legătură cu această posibilă criză care se prefigurează. În condițiile în care se intră într-o asemenea criză, gândiți-vă că noi trebuie să absorbim fondurile din PNRR până în august, or, dacă Guvernul nu funcționează, dacă sunt perturbații în activitatea guvernamentală, există o probabilitate să pierdem sume importante“, a precizat premierul.

„Când ați discutat cu președintele Nicușor Dan, în ce termeni s-a pus problema?“, a insistat jurnalista B1TV.

„Am avut o discuție clarificatoare legat de ce se întâmplă și care sunt perspectivele fiecăruia. Știam de perspectiva PSD pentru că am avut o discuție cu domnul Sorin Grindeanu“, a spus Ilie Bolojan, adăugând că Nicușor Dan nu i-a cerut demisia.

