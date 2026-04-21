”Sunteți omul reformă”/ ”Vream o țară ca Oradea”/”Clujul este cu dumneavoastră”. Val de susținere pentru Ilie Bolojan după gestul PSD

”Mulțumesc tuturor celor care mi-au arătat susținere ieșind în această seară în stradă, dar și pe rețelele sociale. Consider că nu este un sprijin pentru o persoană, ci pentru o Românie modernă, pentru o Românie onestă, pentru o Românie fără privilegii și fără sinecuri” a scris premierul Ilie Bolojan, luni seară, pe Facebook, cu referire la manifestația de susținere a sa în fruntea Guvernului României.

În acest context, pe rețeaua socială, premierul a primit peste 12.000 de reacții:

Go go go - până la final. Ai pe toată lumea în spatele tău- i-a scris Andrei Caramitru.

Toți românii cinstiți vă susțin! Mulțumim! Succes în continuare!

Exact domnule Bolojan, sunteți singurul din clasa politică care vrea ceva corect pentru țara noastră! Doamne ajută.

Nu vă lăsați. Țara are nevoie de reformă, iar dvs sunteti omul reformă.

Toată susținerea! Ne-am săturat de PSD care este peste tot și face doar rău.

Multă baftă și sănătate! Vrem o țară ca Oradea!

Până la capăt!!! Punct. Nu renunțați și nici noi nu vom renunța să vă susținem!

E susținere pentru un politician cu o conduită exemplară.

Nu-mi place PNL deloc, dar vă susțin pentru că sunteți primul care face ceea ce are nevoie România.

Clujul este cu dumneavoastră!! Restul e istorie!

Aveți 100% susținerea noastră.

Continuați munca bună depusa alături de colegii din Guvern. Să nu vă fie frică de anticipate.

Astfel de mesaje au continuat cu miile. Premierul Ilie Bolojan a declarat că va rămâne în Guvern până când Parlamentul va vota plecarea sa, în eventualitatea unei moțiuni de cenzură.

