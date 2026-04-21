DCNews Stiri "Sunteți omul reformă"/ "Vream o țară ca Oradea"/"Clujul este cu dumneavoastră". Val de susținere pentru Ilie Bolojan după gestul PSD
Data actualizării: 09:38 21 Apr 2026 | Data publicării: 09:38 21 Apr 2026

”Sunteți omul reformă”/ ”Vream o țară ca Oradea”/”Clujul este cu dumneavoastră”. Val de susținere pentru Ilie Bolojan după gestul PSD
Autor: Roxana Neagu

ilie bolojan si liderii pnl Inquam Photos/George Călin

PSD a votat, într-o proporție covârșitoare, retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

”Mulțumesc tuturor celor care mi-au arătat susținere ieșind în această seară în stradă, dar și pe rețelele sociale. Consider că nu este un sprijin pentru o persoană, ci pentru o Românie modernă, pentru o Românie onestă, pentru o Românie fără privilegii și fără sinecuri” a scris premierul Ilie Bolojan, luni seară, pe Facebook, cu referire la manifestația de susținere a sa în fruntea Guvernului României

În acest context, pe rețeaua socială, premierul a primit peste 12.000 de reacții:

  • Go go go - până la final. Ai pe toată lumea în spatele tău- i-a scris Andrei Caramitru. 

  • Toți românii cinstiți vă susțin! Mulțumim! Succes în continuare!

  • Exact domnule Bolojan, sunteți singurul din clasa politică care vrea ceva corect pentru țara noastră! Doamne ajută. 

  • Nu vă lăsați. Țara are nevoie de reformă, iar dvs sunteti omul reformă. 

  • Toată susținerea! Ne-am săturat de PSD care este peste tot și face doar rău.

  • Multă baftă și sănătate! Vrem o țară ca Oradea! 

  • Până la capăt!!! Punct. Nu renunțați și nici noi nu vom renunța să vă susținem!

  • E susținere pentru un politician cu o conduită exemplară.

  • Nu-mi place PNL deloc, dar vă susțin pentru că sunteți primul care face ceea ce are nevoie România.

  • Clujul este cu dumneavoastră!! Restul e istorie!

  • Aveți 100% susținerea noastră.

  • Continuați munca bună depusa alături de colegii din Guvern. Să nu vă fie frică de anticipate.

Astfel de mesaje au continuat cu miile. Premierul Ilie Bolojan a declarat că va rămâne în Guvern până când Parlamentul va vota plecarea sa, în eventualitatea unei moțiuni de cenzură.

Citește și: EXCLUSIV Ce se întâmplă dacă pleacă Ilie Bolojan vs. dacă se retrag miniștrii PSD. Augustin Zegrean explică cele două scenarii

ilie bolojan
guvernul bolojan
pnl
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Trafic dat peste cap în București. Semafoarele nu merg în 10 intersecții importante din cauza unei fluctuații de tensiune în reţea
Publicat acum 29 minute
UZPR, o nouă dezbatere pe tema implementării în România a EMFA și a directivelor europene anti-SLAPP. S-a luat în discuție anularea accesului gratuit al jurnaliștilor la parcările administrate de Primăria Capitalei
Publicat acum 37 minute
Dominic Fritz, apel la PSD să reevalueze ieșirea de la guvernare. USR ia în calcul alegeri anticipate
Publicat acum 39 minute
Analiștii Negrescu și Georgescu se contrazic din nou: "Actuala criză politică, o mare oportunitate de relansare economică"
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Tot mai mulți părinți refuză vaccinarea copiilor. Semnal de alarmă tras de autoritățile sanitare din Vaslui
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 51 minute
Exercițiul mai eficient decât mersul pe jos: Lucrează tot corpul, îmbunătățește circulația și întărește inima
Publicat acum 2 ore si 15 minute
Un aeroport din Europa se închide joi, timp de o lună și anulează toate zborurile. Mii de pasageri vor fi afectați
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Horoscop 21 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Ce aduce Sezonul Taurului pentru fiecare zodie până pe 21 mai
Publicat acum 1 ora si 14 minute
”Da, am văzut și eu cămara” cu șobolani, spune Emil Boc. Ripostă la mutarea PSD
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
