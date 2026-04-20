Miting pro-Bolojan în Piața Victoriei: Aproximativ 1.000 de persoane își manifestă susținerea pentru premier / video

Un miting pro-Bolojan are loc, luni seară, în Piața Victoriei din Capitală.
Potrivit imaginilor apărute în mediul online, la manifestația din Piața Victoriei participă aproximativ 1.000 de persoane. Mitingul are loc în timpul votului Partidului Social Democrat de retragere a sprijinului pentru Ilie Bolojan.
Manifestația a fost anunțată weekend-ul trecut de mai multe persoane din spațiul public, precum Andrei Caramitru și Oana Pellea.
„Dacă ei fac scandal și au început scandalul, zic că e bine să le răspundem. Dați share”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.
de Anca Murgoci
