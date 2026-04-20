Invitat surpriză la reuniunea PSD: Cine și-a făcut apariția în spatele sălii în timpul votului / foto în articol

Luni, 20 aprilie, la ora 17:00, la Palatul Parlamentului a început reuniunea PSD privind susținerea partidului pentru premierul Ilie Bolojan.
Chiar de la începerea ședinței, în partea din spate a sălii, alături de alți membri ai Partidului Social Democrat, a fost observat și fostul premier al României Victor Ponta. Imaginile surprinse de redactorul șef DC News TV, Florin Răvdan, pot fi văzute mai jos.
Evenimentul, care se numește „Momentul adevărului”, a început la ora 17:00, în Parlament, unde circa 5.000 de delegați din toată țara vor decide, prin vot, dacă partidul părăsește coaliția de guvernare și îi retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan.
În ultimele zile, primul-ministru a precizat în repetate rânduri că nu va demisiona din funcție dacă PSD nu îl va mai susține, iar ieri a spus că a vorbit și cu președintele României pe acest subiect. Potrivit premierului, președintele nu i-a cerut demisia.
Foto: Florin Răvdan / DCNews
de Anca Murgoci
