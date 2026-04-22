George Simion: AUR va vota orice moțiune de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan

„Noi am spus din ziua 1, de săptămâni și luni bune, poziția AUR: votăm orice moțiune simplă împotriva acestui Guvern (...) Noi o vom depune, conform calendarului, în luna mai (n.red. moțiune de cenzură depusă de AUR). Noi ne ținem de cuvânt”, a spus George SImion, la Parlament, în fața jurnaliștilor.

George Simion acuză excluderea de la consultările de la Cotroceni și îl critică pe Nicușor Dan

„Nu am fost invitați la consultările de la Cotroceni noi sau celelalte forțe de opoziție. Este o jignire la adresa votanților noștri. Gândurile unora că nu trebuie să discute cu noi au dispărut din spectrul politic, dar Nicușor Dan a rămas la vechile metehne. Nu e o atitudine prezidențială și asta ne duce inclusiv cu gândul că Nicușor Dan a declanșat actualele certuri din coaliție”, a declarat George Simion.

De asemenea, George Simion a spus că nici PSD, nici PNL „nu sunt partide serioase” și că AUR dorește să se ajungă la alegeri anticipate.