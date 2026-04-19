Ministrul Energiei: Dacă mâine se încheie războiul din Iran, vom simți efectele negative încă 6-9 luni

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că vom resimți efectele negative ale conflictului din Orientul Mijlociu timp de șase până la nouă luni, chiar și în ipoteza în care ostilitățile s-ar încheia imediat. Potrivit acestuia, criza afectează inclusiv producția de hrană, din cauza perturbării transportului de fertilizatori.

"Faptul că 40% din fertilizatorii mondiali ar fi trebuit să treacă prin acea strâmtoare și nu ajung acum la culturile de primăvară determină automat o lipsă a hranei la finalul acestei veri și la iarnă. Faptul că deja avem prețuri atât de mari la combustibil - și lipsă de combustibil în anumite state, nu în România - reprezintă o provocare.

Chiar dacă mâine se închide acest război, încă șase până la nouă luni vom simți efectele negative. Ca stat, ai nevoie să fii pregătit, să navighezi, să te adaptezi, să vorbești cu alți oameni", a declarat Bogdan Ivan, duminică, în cadrul conferinței extraordinare pentru alegerea președintelui PSD Sector 4.

Bogdan Ivan: Caut soluții să avem motorină, kerosen, petrol, pentru a nu fi în pană de combustibil

"De o lună și jumătate, până la orele 2-3 dimineața, pe șase fusuri orare, vorbesc cu alți omologi, cu cei de la Agenția Mondială a Energiei, cu cei din Kazahstan, din Azerbaidjan. Caut soluții să avem motorină, kerosen, petrol, pentru a nu fi în pană de combustibil.

E o muncă incredibilă și lumea întreagă trece, poate, prin cea mai dificilă perioadă din ultimii zeci de ani, căreia o să îi simțim efectele în următoarele luni de zile.

Suntem într-o altă dinamică, în care dacă nu suntem agili, dacă nu suntem pe aceeași voce, țara asta o să aibă probleme uriașe, pentru că întreaga planetă are probleme uriașe", a mai spus el.