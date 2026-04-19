Ministrul Energiei: Dacă mâine se încheie războiul din Iran, vom simți efectele negative încă 6-9 luni
Data actualizării: 15:56 19 Apr 2026 | Data publicării: 15:55 19 Apr 2026

Ministrul Energiei: Dacă mâine se încheie războiul din Iran, vom simți efectele negative încă 6-9 luni
Autor: Doinița Manic

bani lei bancnote Potrivit lui Bogan Ivan, criza din Orientul Mijlociu afectează inclusiv producția de hrană. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că efectele negative ale conflictului din Orientul Mijlociu vor continua să se manifeste timp de mai multe luni, chiar dacă războiul s-ar încheia mâine.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că vom resimți efectele negative ale conflictului din Orientul Mijlociu timp de șase până la nouă luni, chiar și în ipoteza în care ostilitățile s-ar încheia imediat. Potrivit acestuia, criza afectează inclusiv producția de hrană, din cauza perturbării transportului de fertilizatori.

"Faptul că 40% din fertilizatorii mondiali ar fi trebuit să treacă prin acea strâmtoare și nu ajung acum la culturile de primăvară determină automat o lipsă a hranei la finalul acestei veri și la iarnă. Faptul că deja avem prețuri atât de mari la combustibil - și lipsă de combustibil în anumite state, nu în România - reprezintă o provocare.

Chiar dacă mâine se închide acest război, încă șase până la nouă luni vom simți efectele negative. Ca stat, ai nevoie să fii pregătit, să navighezi, să te adaptezi, să vorbești cu alți oameni", a declarat Bogdan Ivan, duminică, în cadrul conferinței extraordinare pentru alegerea președintelui PSD Sector 4.

Bogdan Ivan: Caut soluții să avem motorină, kerosen, petrol, pentru a nu fi în pană de combustibil

"De o lună și jumătate, până la orele 2-3 dimineața, pe șase fusuri orare, vorbesc cu alți omologi, cu cei de la Agenția Mondială a Energiei, cu cei din Kazahstan, din Azerbaidjan. Caut soluții să avem motorină, kerosen, petrol, pentru a nu fi în pană de combustibil. 

VEZI ȘI: România, cele mai mari tarife la energie din UE. Elena Cristian, previziune pentru finalul anului 2026

E o muncă incredibilă și lumea întreagă trece, poate, prin cea mai dificilă perioadă din ultimii zeci de ani, căreia o să îi simțim efectele în următoarele luni de zile.

Suntem într-o altă dinamică, în care dacă nu suntem agili, dacă nu suntem pe aceeași voce, țara asta o să aibă probleme uriașe, pentru că întreaga planetă are probleme uriașe", a mai spus el.

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Băluţă: Susţin îndepărtarea sistemului care generează ură şi polarizare în societatea românească. PSD va spune mâine stop
Publicat acum 22 minute
Nu mai poți merge fără durere? Așa îți dai seama că ai nevoie de proteză. Dr. Liviu Ojoga (SANADOR) ne spune dacă ne ajută vitaminele
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Ministrul Energiei: Dacă mâine se încheie războiul din Iran, vom simți efectele negative încă 6-9 luni
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Strategia USR dacă PSD iese de la guvernare. Chirieac: USR nu face greșelile din trecut și nu e cel ce provoacă o criză. Lecție pentru partidele tradiționale
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Atac armat în SUA: Mai multe persoane, împuşcate la o universitate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 6 minute
Un avion de linie care a decolat din Londra, la un pas să se prăbușească la Bacău: Filmul evenimentului în baza raportului preliminar: „Terrain, terrain, PULL UP, PULL UP!”
Publicat acum 7 ore si 43 minute
A luat naștere în Europa mișcarea anti-Trump. Cine e liderul care conduce Mobilizarea Progresistă Globală și ce nume grele au participat la convenția stângii
Publicat acum 16 ore si 59 minute
Turcia trage SUA de mânecă în legătură cu abandonarea Europei
Publicat acum 12 ore si 6 minute
BANCUL ZILEI: Lecția pentru fiică
Publicat acum 6 ore si 51 minute
Scrisoare deschisă către Nicușor Dan, Bolojan și Grindeanu înainte de „Momentul adevărului”: Sindicaliștii cer stabilitate sau anticipate, România fiind pe marginea prăpastiei
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
