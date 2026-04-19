DCNews Stiri Război în Orientul Mijlociu / Ziua 51: Gardienii Revoluţiei ameninţă că US Navy va primi o "lovitură dură"
Data actualizării: 08:21 19 Apr 2026 | Data publicării: 08:18 19 Apr 2026

Război în Orientul Mijlociu / Ziua 51: Gardienii Revoluţiei ameninţă că US Navy va primi o "lovitură dură"
Autor: Doinița Manic

razboi iran Suntem în a 51-a zi de război în Orientul Mijlociu. Foto: Pixabay

DC News vă prezintă, în format LIVE TEXT, cele mai importante evoluții ale conflictului din Orientul Mijlociu.

Suntem în a 51-a zi de război în Orientul Mijlociu. Iată care sunt principalele informații ale dimineții despre acest conflict:

• Gardienii Revoluţiei ameninţă că US Navy va primi o "lovitură dură": Un comandant local al marinei Gardienilor Revoluţiei din Iran din Strâmtoarea Ormuz afirmă că US Navy va primi o "lovitură dură" dacă va încerca să atace nave iraniene, potrivit televiziunii de stat de la Teheran, citată de Reuters. Această ameninţare intervine după ce US Navy anunţase că dincolo de blocada porturilor iraniene îşi extinde eforturile pentru a permite forţelor sale desfăşurate în întreaga lume să intercepteze orice navă legată de Teheran sau suspectată că transportă bunuri care ar putea ajuta guvernul iranian, fie că este vorba de arme, petrol, metale sau echipamente electronice, după cum a relatat anterior Wall Street Journal, citată de Reuters.

Închiderea Strâmtorii Ormuz: Iranul declară că închide din nou Strâmtoarea Ormuz, dând vina pe SUA pentru „încălcarea încrederii” în timpul armistițiului în curs. Închiderea ar putea amenința impulsul către un acord de pace între cele două țări.

Stadiul negocierilor: Washingtonul și Teheranul mai au mult de parcurs înainte de a ajunge la un acord, a declarat președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, la televiziunea de stat. Între timp, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că negocierile sunt încă în curs de desfășurare, dar a sugerat frustrarea față de Teheran, spunând că SUA nu vor tolera „șantajul” pentru strâmtoare, scrie CNN.

• Nave sub foc: Iranul a tras asupra unui petrolier care încerca să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după ce Teheranul a anunțat închiderea acesteia, iar o a doua navă a fost lovită de un proiectil, potrivit autorităților maritime. New Delhi a declarat că două nave sub pavilion indian au fost implicate în incidente și l-a convocat pe ambasadorul iranian.

