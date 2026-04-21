Data publicării: 11:52 21 Apr 2026

EXCLUSIV „Cuferele de război ale lui Putin”, mai bogate cu 10 miliarde. Ovidiu Dranga: Implică reconfigurarea ordinii globale Video
Autor: Andrei Itu

Președintele rus Vladimir Putin (s), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (d). În fundal, harta Ucrainei. Sursa foto: Agerpres/Pexels. Colaj DCNews/Iulia Horovei

SUA au aprobat un „oil waiver” de aproximativ 10 miliarde de dolari pentru petrolul rusesc, măsură menită să stabilizeze piața energetică. Decizia a generat controverse și critici. E.S. Ovidiu Dranga, ambasador, a precizat care este riscul pentru Ucraina.

În contextul în care Statele Unite au aprobat un oil waiver pentru petrolul rusesc, respectiv o derogare de aproape 10 miliarde de dolari în domeniul petrolier, asociată cu importurile de petrol rusesc facilitate ori influențate de SUA, mașinăria de război a lui Putin s-ar bucura de mai multă muniție pentru războiul din Ucraina. 
 
Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la DC News, E.S. Ovidiu Dranga „și-a exprimat îngrijorarea că acest lucru va duce la o intensificare a atacurilor Rusiei în Ucraina, dar de unde vin și vești bune.

„Se întâmplă un oil waiver, o viză de 10 miliarde pentru petrolul rusesc, oferită de Statele Unite, pentru a echilibra, balansa deficitul. Aceste 10 miliarde se duc în cuferele de război ale lui Putin”, a punctat Val Vâlcu.

Ovidiu Dranga avertizează asurpa riscului de escaladare a războiului din Ucraina

„Evident și nu pot decât să îmi exprim îngrijorarea că acest lucru va duce la o intensificare a atacurilor Moscovei în Ucraina, însă de unde vin și vești bune. Ucraina rezistă, a recuperat câteva zone destul de consistente și beneficiază de sprijinul aliaților europeni și chiar de sprijinul american. Acest lucru ne face să sperăm că acest conflict se derulează în favoarea Kievului și va duce, până la urmă, la rezolvarea chestiunii de o manieră convenabilă și avantajoasă pentru vestul global. 

Deocamdată să vedem cum va evolua această interacțiune strategică între Rusia, China și Statele Unite, pentru că există, de fapt, 3 jucători în această ecuație, care implică nu doar Iranul, ci reconfigurarea, după părerea mea, a ordinii globale”, a spus E.S. Ovidiu Dranga, la DC News.

VIDEO

Departamentul Trezoreriei SUA a reînnoit derogarea pentru petrol rusesc

Amintim că Departamentul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii a reînnoit, pe 17-18 aprilie 2026, o derogare ce permite achiziționarea de petrol și produse petroliere rusești aflate pe mare, valabilă până pe data de 16 mai 2026. Măsura anunțată este pentru stabilizarea prețurilor globale la energie, care au crescut brusc în contextul conflictului SUA-Israel cu Iranul și a perturbărilor din Orientul Mijlociu.

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a criticat această decizie și a avertizat că relaxarea sancțiunilor permite Federației Ruse să vândă petrol din "flota sa fantomă" (n.red. peste 110 petroliere) în valoare de aproape 10 miliarde de dolari, fonduri care finanțează războiul contra Ucrainei.

