Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 53: SUA și Iran se ameninţă din nou. Armistiţiul este aproape de sfârşit

Update 4: Discuții Israel-Liban programate pentru joi, pe fondul tensiunilor legate de poziția Hezbollah

Hezbollah consideră că negocierile directe reprezintă o formă de umilire și o concesie gratuită în favoarea Israelului. Gruparea susține că guvernul libanez nu are un avantaj real de negociere și că Israelul presează pentru dezarmarea Hezbollah.

Organizația dorește, în schimb, ca Libanul să fie conectat la o diplomație regională mai amplă, care să includă și Iranul. Hezbollah consideră că acest lucru ar oferi Libanului o poziție mai puternică în negocierile cu Israelul.

Președintele Joseph Aoun a reacționat rapid, desemnând un negociator care să reprezinte Libanul în discuții. El a reiterat că nimeni în afară de guvern nu va negocia în numele țării.

Joi, Departamentul de Stat al SUA va reuni din nou ambasadorii Israelului și Libanului. Este vorba încă despre întâlniri pregătitoare, nu despre negocieri oficiale de pace. Discuțiile vor viza posibilitatea prelungirii armistițiului, care a intrat în vigoare vineri și urmează să expire duminică.

Update 3: Escroci care se dau drept autoritățile Iranului cer taxe în criptomonede pentru trecerea în siguranță prin Ormuz

Firma greacă de management al riscurilor maritime MARISKS a avertizat că actori necunoscuți, care pretind că sunt autorități iraniene, au transmis mesaje unor companii de transport maritim în care solicită taxe de tranzit în criptomonede, în schimbul asigurării trecerii în siguranță prin Strâmtoarea Hormuz.

„Aceste mesaje sunt o escrocherie”, a transmis compania, precizând că nu provin de la autoritățile iraniene.

MARISKS consideră că cel puțin o navă care a încercat să iasă din strâmtoare sâmbătă și a fost ulterior atacată prin focuri de armă ar fi fost victima acestei fraude.

În prezent, sute de nave și aproximativ 20.000 de navigatori sunt blocați în Golful Persic, neputând tranzita Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul a reimpus o blocadă ca răspuns la menținerea de către Statele Unite a propriei blocade asupra porturilor iraniene.

Update 3: Prețurile aurului au scăzut ușor. Investitorii așteaptă să vadă dacă SUA și Iranul vor participa la negocieri

Prețurile aurului au scăzut ușor, în contextul în care investitorii așteaptă să vadă dacă Statele Unite și Iranul vor participa la negocieri după reaprinderea tensiunilor din weekend, în timp ce un dolar ușor mai puternic a accentuat presiunea.

Aurul spot (XAU) a coborât cu 0,5%, până la 4.795,51 dolari pe uncie, la ora 04:18 GMT, extinzând declinul de ieri, când a atins cel mai scăzut nivel din 13 aprilie. Contractele futures pe aur din SUA (GC.1), cu livrare în iunie, au scăzut cu 0,3%, până la 4.814 dolari.

Dolarul american s-a apreciat marginal, ceea ce face ca materiile prime denominate în moneda americană să devină mai scumpe pentru deținătorii altor valute.

De la începutul conflictului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, prețul aurului a scăzut cu aproximativ 8%.

Update 2: Șeful ONU, îngrijorat de restricțiile din Strâmtoarea Ormuz, cere libertate de navigație

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este îngrijorat de restricțiile din Strâmtoarea Hormuz și a cerut restabilirea deplină a drepturilor internaționale de navigație și a libertății de circulație pe mare, a declarat purtătorul său de cuvânt, Stéphane Dujarric.

Dujarric a precizat că a existat „multă activitate” și „multă confuzie” în legătură cu statutul acestei rute maritime strategice, adăugând că Guterres este preocupat de incidentele maritime din ultimele 48 de ore și a subliniat că libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz „trebuie respectată de toate părțile”.

Acesta a reiterat, de asemenea, poziția ONU potrivit căreia „nu există niciun obiectiv militar care să justifice distrugerea pe scară largă a infrastructurii civile sau provocarea deliberată de suferință populației civile”.

„Aproximativ 10% sau între 10 și 12% din aprovizionarea mondială cu îngrășăminte este blocată, nu-i așa? Am văzut o creștere a prețului îngrășămintelor”, a spus Dujarric, adăugând că și prețul petrolului a crescut. „Toate acestea au un impact, în primul rând, asupra agențiilor ONU, asupra capacității lor de a planifica și de a face achiziții.”

Update 1: Încă nu există o confirmare din partea Iranului privind discuțiile de la Islamabad

Nu există o confirmare oficială dacă Iranul va participa la negocierile din Islamabad. Se știe că Iranul a încercat să mențină deschisă ușa către diplomație, astfel că această posibilitate rămâne în continuare.

Ieri, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a declarat că nu a fost luată nicio decizie privind participarea Iranului la negocieri.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a transmis un mesaj ambiguu, afirmând că Iranul este pregătit pentru negocieri, dar nu în condiții impuse de Statele Unite. Ghalibaf a mai spus că Iranul este pregătit și pentru un alt scenariu, bazat pe confruntare.

Atmosfera actuală este marcată de incertitudine, cu doar o zi înainte de expirarea armistițiului. Rămâne de văzut dacă acesta va fi prelungit.

Negocierile nu vor fi deloc ușoare, dacă vor avea loc, având în vedere numeroasele puncte sensibile rămase nerezolvate. Ambele părți au o listă lungă de cerințe, inclusiv în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, sancțiunile, despăgubirile de război, rachetele balistice și relațiile regionale ale Iranului.

Se pare că ambele tabere încearcă să gestioneze aceste probleme complexe pe cale diplomatică, însă rămâne o întrebare deschisă dacă vor reuși.

Știre inițială:

Statele Unite şi Iranul s-au ameninţat reciproc luni, cu două zile înainte de sfârşitul armistiţiului de două săptămâni, într-un context de incertitudini legate de o posibilă reluare a discuţiilor dintre cele două ţări în Pakistan, scrie agenţia France Presse (AFP).

O sursă apropiată de acest dosar a confirmat pentru AFP că o delegaţie americană urmează să decoleze "în curând" spre Islamabad pentru noi discuţii cu Iranul, fără a oferi însă o dată sau o oră mai precisă.

Nu au apărut alte informaţii despre această călătorie până la începutul serii la Washington, când se profilează sfârşitul armistiţiului intrat în vigoare pe 8 aprilie între cei doi adversari, după mai bine de o lună de război care a cuprins Orientul Mijlociu şi a zguduit economia globală.

Acest ultimatum expiră "miercuri seara, ora Washingtonului", a declarat preşedintele american Donald Trump pentru Bloomberg, considerând o prelungire a armistiţiului "foarte puţin probabilă". Teoretic, acesta trebuia să se încheie în cursul nopţii de marţi spre miercuri, ora Teheranului.

"Nu acceptăm să negociem sub ameninţare şi, în ultimele două săptămâni, ne-am pregătit să folosim noi atuuri pe teren", a afirmat pe X preşedintele Parlamentului Republicii Islamice, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Iranul nu are în "acest stadiu" niciun "proiect pentru următoarea rundă de negocieri şi nu s-a luat nicio decizie în această privinţă", a declarat anterior purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaid, punând la îndoială "seriozitatea" Statelor Unite.

Trump a avertizat că "multe bombe vor exploda" dacă Iranul nu se conformează

Dacă revendicările americane nu sunt îndeplinite înainte de expirarea armistiţiului, "multe bombe vor exploda", a avertizat Donald Trump, de data aceasta la postul PBS, după ce ameninţase anterior, în aprilie, că va anihila "o întreagă civilizaţie".

Preşedintele american a mai reafirmat că intenţionează să menţină blocada asupra porturilor iraniene "atâta timp cât nu există un acord" cu Teheranul, afirmând că acest lucru costă Iranul "500 de milioane de dolari pe zi, o cifră nesustenabilă pentru ei, nici măcar pe termen scurt", conform Agerpres.

