Gardienii Revoluției din Iran au închis zilele trecute Strâmtoarea Ormuz și mai multe nave au devenit ținte ale regimului de la Teheran, inclusiv două sub pavilion indian. Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, E.S. Ovidiu Dranga a precizat că „deocamdată“, la Teheran are un cuvânt de spus tabăra care își dorește continuarea și regionalizarea conflictului.

„Cei de la conducerea Iranului joacă jocul cu polițistul bun și polițistul rău. Se declară de acord ministrul Afacerilor Externe cu deschiderea Strâmtorii Ormuz, după care vin Gardienii Revoluției și o închid. Care e jocul conducerii de la Teheran?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„N-aș zice că e un joc, ci o tactică destul de sofisticată, pentru că Iranul se află într-o dilemă, fie să continue această rezistență, fie să cedeze și să deschidă calea către o înțelegere pentru rezolvarea tuturor problemelor. Deocamdată cred că la Teheran a câștigat tabăra celor care vor să continue acest război, să-l regionalizeze și să-l prelungească astfel încât costurile celorlalte părți să crească foarte mult“, a explicat diplomatul.

E.S. Ovidiu Dranga: Iranul a făcut niște gesturi destul de hazardate

Potrivit E.S. Ovidiu Dranga, un atac al Statelor Unite ale Americii asupra facilităților energetice ale Iranului este iminent. Totuși, diplomatul nu a exclus nici posibilitatea ca negocierile care ar urma să aibă loc în Pakistan să fie „încununate de succes“.

„Din ceea ce putem vedea s-a trecut la faza represaliilor finale, cum a numit-o președintele Donald Trump, adică este iminent un atac de anvergură asupra Iranului, care să vizeze de data asta facilități și elemente de infrastructură critică, precum centrale electrice și poduri.

Amenințarea e reală, știm foarte bine ce s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni și nu văd de ce nu vom avea din nou acțiuni concrete, mai ales că Iranul a făcut, la rândul său, câteva gesturi destul de hazardate sau dure: A atacat câteva nave care încercau să iasă din Strâmtoarea Ormuz, dacă nu mă înșel nave britanice și franceze.

Nu mă aștept la o liniștire a apelor, chiar dacă există șanse destul de mici ca negocierile în curs să fie încununate de succes“, a punctat E.S. Ovidiu Dranga.

„Nu cred că e cineva care să se simtă confortabil, dacă prețul petrolului depășește un anumit prag“

De asemenea, diplomatul a mai precizat că Iranul nu mai dispune de arme pentru a reacționa operațiunilor americane, în timp ce „în interiorul conducerii de la Teheran au apărut câteva fisuri“, care ar fi „bine să fie speculate“.

„După părerea mea, Iranul se apropie de limita fizică a rezistenței armate, pentru că reacțiile sunt din ce în ce mai slabe, semn că stocurile se epuizează și nu pot fi înlocuite în ritmul în care regimul de la Teheran ar trebui să o facă. Pe de altă parte, SUA își repoziționează elemente-cheie ale dispozitivului militar din zonă și se pregătește terenul pentru acest atac de care vorbea președintele Donald Trump.

Se pare că în interiorul conducerii de la Teheran există câteva fisuri, care ar fi bine să fie speculate și un deznodământ să se prefigureze cât mai curând, un deznodământ care să însemne deschiderea Strâmtorii Ormuz și reluarea traficului pentru toate navele care intră sau ies din această zonă. Altminteri, costul întregii operațiuni e foarte ridicat. Prețurile s-ar putea să revină la o cotă alarmantă, chiar dacă deocamdată au scăzut.

Orice trecere într-o logică strict militară va produce perturbări și mai serioase în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare și siguranța energetică a lumii. Nu cred că e cineva care să se simtă confortabil, dacă prețul petrolului depășește un anumit prag. Mi se pare că ne îndreptăm mai degrabă către confruntare decât către pace“, a concluzionat E.S. Ovidiu Dranga.