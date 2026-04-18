DCNews Stiri Iranul a tras asupra a două nave sub pavilion indian. Indignare la New Delhi
Data publicării: 21:35 18 Apr 2026

Iranul a tras asupra a două nave sub pavilion indian. Indignare la New Delhi
Autor: Ioan-Radu Gava

nava petrolier Navă pe mare. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Indignare la New Delhi, după tiruri iraniene asupra unor nave sub pavilion indian

Ministerul de Externe indian l-a convocat sâmbătă pe ambasadorul Iranului la New Delhi, după un "incident legat de tiruri" deschise asupra a două nave arborând pavilion indian în Strâmtoarea Ormuz, informează AFP și Agerpres.

Secretarul Afacerilor Extene, Vikram Misrie, l-a convocat pe ambasador şi "i-a transmis profunda îngrijorare a Indiei privind incidentul de tir survenit mai devreme (sâmbătă) în cursul zilei, implicând două nave arborând pavilion indian în Strâmtoarea Ormuz", a indicat ministerul într-un comunicat.

New Delhi a cerut de asemenea Iranului "să reia cât mai repede procesul vizând facilitarea tranzitului navelor cu destinaţia India în strâmtoare", continuă comunicatul.

Iranul a anunţat sâmbătă reluarea "controlului strict" asupra Strâmtorii Ormuz, rută crucială pentru petrolul brut şi gaz lichefiat, ca reacţie la menţinerea blocadei americane asupra porturilor iraniene, revenind asupra deciziei sale din ajun de a redeschide această cale maritimă strategică.

Această escaladare intervine în plin balet diplomatic în încercarea de a se pune capăt războiului în Orientul Mijlociu, dincolo de încetarea focului de două săptămâni intrată în vigoare la 8 aprilie între Iran şi SUA.

Sâmbătă, mai multe nave comerciale au fost vizate de tiruri şi ameninţări din partea forţelor iraniene în timp ce încercau să traverseze strâmtoarea.

Site-ul de monitorizare TankerTrackers.com a indicat pe X că "două nave indiene au fost constrânse de marina iraniană Sepah (IRGC) să-şi schimbe drumul spre vest şi să părăsească Strâmtoarea Ormuz".

Una dintre nave este un "superpetrolier VLCC arborând pavilion indian şi transportând 2 milioane de petrol irakian", potrivit site-ului.

India, al doilea importator mondial de gaz lichefiat, a obţinut în ultimele săptămâni autorizaţia de trecere pentru mai multe nave arborând pavilionul său.

New Delhi, care importă circa 60% din necesităţile sale de GPL, s-a confruntat cu o penurie de gaze de la începerea războiului în Orientul Mjlociu în 28 februarie.

India întreţine relaţii solide cu Teheranul, dar şi-a extins progresiv cooperarea cu Israelul, rivalul Iranului, în domeniile apărării, agriculturii, tehnologiei şi securităţii cibernetice.

