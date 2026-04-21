DCNews Politica Sorin Grindeanu deschide scenariul premierului tehnocrat, în locul lui Ilie Bolojan: PSD ia în calcul moțiunea de cenzură
Data actualizării: 15:36 21 Apr 2026 | Data publicării: 15:35 21 Apr 2026

Sorin Grindeanu deschide scenariul premierului tehnocrat, în locul lui Ilie Bolojan: PSD ia în calcul moțiunea de cenzură
Autor: Andrei Itu

sorin grindeanu presedintele psd Foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat marţi că nu exclude posibilitatea ca următorul premier să fie unul tehnocrat.

Sorin Grindeanu, președintele Partidul Social Democrat, a afirmat marți că varianta unui premier tehnocrat rămâne o opțiune luată în calcul.

Sorin Grindeanu, despre varianta unui premier tehnocrat

Întrebat, la Radio România Actualităţi, cum i se pare varianta unui premier tehnocrat, Sorin Grindeanu a răspuns: "A fost respinsă anul trecut când am început discuţiile în această coaliţie, fiindcă şi atunci a existat această variantă. Nu ştiu, haideţi să vedem, n-aş exclude. (...) Şi aşa e un pic forţat sau sunt forţate regulile astea ale democraţiei când ai un premier de la un partid care a ieşit pe locul trei la alegeri, cum e cazul acum.

Dacă se ajunge la o variantă în care toată lumea e de acord cu un nume care are profilul să mulţumească partidele, să spunem, care astăzi compun coaliţia, poate fi o soluţie. Eu v-am asigurat şi asigur pe toată lumea că atât timp cât vorbim de proiecte în Parlament care să ducă la absorbţia cât mai multor bani europeni, indiferent de poziţia PSD, noi vom fi parteneri, fiindcă sunt lucruri importante pentru România, dincolo de jocurile politice şi aşa vom acţiona".

Sorin Grindeanu spune că PSD ia în calcul moțiunea de cenzură

Sorin Grindeanu a afirmat că, în situația în care premierul Ilie Bolojan nu demisionează, PSD ia în calcul, printre altele, să depună o moţiune de cenzură ori să voteze una depusă de alt partid, inclusiv de AUR.

"Mandatul primit ieri de la colegii mei este retragerea încrederii prim-ministrului Ilie Bolojan. Din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă", a transmis Sorin Grindeanu.

