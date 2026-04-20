Legătura dintre educația financiară și prosperitatea economică a unei țări, evidențiată de Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a evidenţiat, luni, că există o corelaţie între prosperitatea unei ţări şi nivelul de educaţie financiară a populaţiei.

El a participat la Forumul Educaţiei Financiare organizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti.

"Subiectul educaţiei financiare este foarte important, în primul rând la nivel individual. E important ca un tânăr care iese din şcoală, un om adult, să cunoască ecosistemul financiar care îl înconjoară: cum să ia un credit, cum să compare, cum se poate investi. Acestea sunt chestiuni elementare, fără de care în secolul XXI eşti lipsit de abilităţi absolut esenţiale. Există o corelaţie între prosperitatea unei ţări şi nivelul de educaţie financiară. Corelaţia aceasta este demonstrată în studii. Când ai nişte oameni care au o educaţie financiară, ei vor influenţa politicile publice", a declarat preşedintele.

Şeful statului a atras atenţia asupra faptului că politicienii sunt atenţi la opiniile electoratului, iar acest aspect influenţează politicile publice.

"Politicienii se uită la ce gândesc oamenii cărora le cer votul şi în funcţie de asta merg într-o parte sau alta cu politicile publice. Din păcate, am văzut exemple în care o lipsă de cunoaştere financiară a societăţii a dus politicianul în decizii nesănătoase pentru economia românească, deci pentru prosperitatea colectivă", a spus el.

Antreprenoriatul, mai bine dezvoltat într-o societate cu o educaţie financiară

Nicuşor Dan a menţionat că antreprenoriatul este mai bine dezvoltat într-o societate cu o educaţie financiară sănătoasă.

"O societate cu o educaţie financiară sănătoasă va avea mai mult antreprenoriat. Fără antreprenoriat, economia scârţâie. O societate cu o educaţie financiară sănătoasă va avea - şi asta e una dintre problemele pe care noi le avem în economie, nu avem suficient capital - va avea un apetit pentru a aduce capitalul către zona privată a economiei, unde este nevoie de acel capital", a evidenţiat el.

"Noi trăim un război informaţional"

Preşedintele s-a referit şi la "războiul informaţional" cu care se confruntă societatea, făcând în acest sens referire inclusiv la reclamele false de pe internet.

"Noi trăim un război informaţional - e o certitudine - pe care îl vedem la toate nivelurile, inclusiv la false reclame pe internet în care domnul guvernator vă invită să investiţi ca să aveţi profit de 300%. Cine are o educaţie financiară va şti că nu există profit de 300%", a explicat Nicuşor Dan.

Totodată, a avertizat că unele aspecte ale războiului informaţional şi ale dezinformării vizează însăşi încrederea oamenilor în democraţie şi "încearcă să-i ducă" pe aceştia către modele autoritare.

"Este nevoie, inclusiv în zone în care un profesionist, de principiu, spune că n-are ce să caute, cum ar fi TikTok-ul, e nevoie ca oameni cu credibilitatea lor profesională să intre şi să demaşte impostura din aceste zone, pentru că altfel o parte întreagă a societăţii noastre se duce într-o direcţie total, total nesănătoasă", a precizat Nicuşor Dan, conform Agerpres.

