DCNews Stiri Legătura dintre educația financiară și prosperitatea economică a unei țări, evidențiată de Nicușor Dan
Data publicării: 12:14 20 Apr 2026

Legătura dintre educația financiară și prosperitatea economică a unei țări, evidențiată de Nicușor Dan
Autor: Tiberiu Vasile

nicusor dan presedinte Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a participat la Forumul Educaţiei Financiare organizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Preşedintele Nicuşor Dan a evidenţiat, luni, că există o corelaţie între prosperitatea unei ţări şi nivelul de educaţie financiară a populaţiei.

El a participat la Forumul Educaţiei Financiare organizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti.

"Subiectul educaţiei financiare este foarte important, în primul rând la nivel individual. E important ca un tânăr care iese din şcoală, un om adult, să cunoască ecosistemul financiar care îl înconjoară: cum să ia un credit, cum să compare, cum se poate investi. Acestea sunt chestiuni elementare, fără de care în secolul XXI eşti lipsit de abilităţi absolut esenţiale. Există o corelaţie între prosperitatea unei ţări şi nivelul de educaţie financiară. Corelaţia aceasta este demonstrată în studii. Când ai nişte oameni care au o educaţie financiară, ei vor influenţa politicile publice", a declarat preşedintele.

Şeful statului a atras atenţia asupra faptului că politicienii sunt atenţi la opiniile electoratului, iar acest aspect influenţează politicile publice.

"Politicienii se uită la ce gândesc oamenii cărora le cer votul şi în funcţie de asta merg într-o parte sau alta cu politicile publice. Din păcate, am văzut exemple în care o lipsă de cunoaştere financiară a societăţii a dus politicianul în decizii nesănătoase pentru economia românească, deci pentru prosperitatea colectivă", a spus el.

Antreprenoriatul, mai bine dezvoltat într-o societate cu o educaţie financiară

Nicuşor Dan a menţionat că antreprenoriatul este mai bine dezvoltat într-o societate cu o educaţie financiară sănătoasă.

"O societate cu o educaţie financiară sănătoasă va avea mai mult antreprenoriat. Fără antreprenoriat, economia scârţâie. O societate cu o educaţie financiară sănătoasă va avea - şi asta e una dintre problemele pe care noi le avem în economie, nu avem suficient capital - va avea un apetit pentru a aduce capitalul către zona privată a economiei, unde este nevoie de acel capital", a evidenţiat el.

"Noi trăim un război informaţional"

Preşedintele s-a referit şi la "războiul informaţional" cu care se confruntă societatea, făcând în acest sens referire inclusiv la reclamele false de pe internet.

"Noi trăim un război informaţional - e o certitudine - pe care îl vedem la toate nivelurile, inclusiv la false reclame pe internet în care domnul guvernator vă invită să investiţi ca să aveţi profit de 300%. Cine are o educaţie financiară va şti că nu există profit de 300%", a explicat Nicuşor Dan.

Totodată, a avertizat că unele aspecte ale războiului informaţional şi ale dezinformării vizează însăşi încrederea oamenilor în democraţie şi "încearcă să-i ducă" pe aceştia către modele autoritare.

"Este nevoie, inclusiv în zone în care un profesionist, de principiu, spune că n-are ce să caute, cum ar fi TikTok-ul, e nevoie ca oameni cu credibilitatea lor profesională să intre şi să demaşte impostura din aceste zone, pentru că altfel o parte întreagă a societăţii noastre se duce într-o direcţie total, total nesănătoasă", a precizat Nicuşor Dan, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Scrisoare deschisă către Nicușor Dan, Bolojan și Grindeanu înainte de „Momentul adevărului”: Sindicaliștii cer stabilitate sau anticipate, România fiind pe marginea prăpastiei
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Primarii, puși în gardă: Vor privilegii, dar nu mai merge! De ce PSD-ul „e într-o situație mai complicată decât PNL-ul”
Publicat acum 12 minute
Președintele Nicușor Dan, somat din PNL să pună ordine în România. Marian Petrache explică de ce schimbarea nu vine prin plecarea lui Ilie Bolojan: La fel va fi!
Publicat acum 24 minute
Guvernul nu mai poate funcționa chiar dacă se împacă mâine. Culise din PNL. ”Pensiile, ajutoarele sociale vor fi tăiate”
Publicat acum 43 minute
OMV cumpără țiței din rezerva de urgență, anunță Austria
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Loto Joker: Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. Și-a ridicat banii astăzi - FOTO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 33 minute
Rezultat VOT despre viitorul PSD la guvernare
Publicat acum 3 ore si 49 minute
Zvonul care poate schimba scena politică românească. Bogdan Chirieac, ipotezele momentului: De ce nu ar face niciodată Bolojan ”schema Iohannis”
Publicat acum 4 ore si 59 minute
Răsturnare de situație! Întrebarea care le va fi adresată liderilor social-democrați în ședința PSD
Publicat acum 2 ore si 45 minute
Președintele Nicușor Dan despre viitorul coaliției de guvernare: Se vor întâmpla niște lucruri în seara asta
Publicat acum 4 ore si 17 minute
Ce se întâmplă dacă pleacă Ilie Bolojan vs. dacă se retrag miniștrii PSD. Augustin Zegrean explică cele două scenarii
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
