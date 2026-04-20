Primarii, puși în gardă: Vor privilegii, dar nu mai merge! De ce PSD-ul „e într-o situație mai complicată decât PNL-ul”

În ziua în care PSD votează retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan, liderul liberal Marian Petrache dezvăluie, în exclusivitate pentru DC News, planul și prima greșeală a prim-ministrului.
„Bolojan așteaptă să fie demis printr-o moțiune de cenzură”, a afirmat liderul PNL Marian Petrache la DC News. El a adăugat că premierul nu își va da demisia, pentru că „vrea să arate că ceea ce a vrut să facă - reforma, așa cum a înțeles-o el -, era soluția. Și el e dat jos pentru că cineva nu înțelege nevoia de reformă”.
„Din păcate, PSD-ul este într-o situație mai complicată decât PNL-ul. PNL-ul, cu sacrificii mici, se poate reforma. PSD-ul e într-o situație foarte complicată. Primarii fug, își dau seama că dacă se lipesc de partide dispar din funcții. Spun: 'Pe mine judecați-mă pentru ce fac eu', dar vor privilegii. Nu mai merge, trebuie să înțelegem că nu mai merge! Nu există altă soluție.
I-am văzut pe Bolojan și Grindeanu aseară. Niciunul nu era confortabil în interviu. Ce-mi spune mie lucrul acesta? Că amândoi înțeleg momentul, dar n-au capacitatea să miște lucrurile. Bolojan a greșit în secunda unu, în care nu a spus care e situația reală, ca să înțeleagă mediul de afaceri și poporul”, a mai spus Marian Petrache, în dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, în exclusivitate pentru DC News.
Citește și: EXCLUSIV Ce se întâmplă dacă pleacă Ilie Bolojan vs. dacă se retrag miniștrii PSD. Augustin Zegrean explică cele două scenarii
de Anca Murgoci
