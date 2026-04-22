DCNews Politica Sorin Grindeanu se întâlnește astăzi cu sindicatele și patronatele
Data actualizării: 11:27 22 Apr 2026 | Data publicării: 08:21 22 Apr 2026

Sorin Grindeanu se întâlnește astăzi cu sindicatele și patronatele
Autor: Roxana Neagu

Sorin Grindeanu

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, are astăzi două întâlniri pe agendă.

”Miercuri, 22 aprilie 2026, București

11:00 – Întâlnire cu sindicatele: CNS Cartel ALFA, BNS, CNSLR Frăția, CSDR, CSN Meridian

12:30 - Întâlnire cu patronatele: Confederația Concordia și Confederația patronală IMM România

Întâlnirile vor avea loc la biroul președintelui Camerei Deputaților” arată un comunicat de presă al PSD. 

După ce a retras încrederea Guvernului Bolojan, Sorin Grindeanu, ca lider al deputaților, începe întâlniri-cheie pentru viitorul țării. Astăzi, el se întâlnește atât cu  sindicatele, cât și cu patronatele. 

Următorul pas al PSD este neclar, dar, în urmă cu o zi, Emil Boc, edilul din Cluj-Napoca, transmitea social-democraților că, dacă au majoritate să dea jos un guvern, cu aceeași majoritate să și instaleze altul. Ilie Bolojan a exclus un viitor guvern alături de PSD

Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Adrian Năstase face lista pentru Ilie Bolojan. Cu ce trebuie să se compare Guvernul Bolojan, de fapt
Publicat acum 16 minute
Provocare pentru Cristi Chivu, după Inter - Como: „Nu o să spună niciodată asta!”
Publicat acum 18 minute
Premieră națională: FNGCIMM a semnat primele 16 protocoale de colaborare cu brokeri de credite în doar 3 săptămâni
Publicat acum 26 minute
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
Publicat acum 29 minute
DNA, zeci de percheziții în București și patru județe. Acuzații de corupție la CJ Sălaj și CJ Bistrița-Năsăud
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 9 minute
PSD a ieșit de la consultări. Propunerea făcută de Sorin Grindeanu la Cotroceni
Publicat acum 3 ore si 5 minute
Horoscop 22 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Sorin Grindeanu se întâlnește astăzi cu sindicatele și patronatele
Publicat acum 26 minute
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
Publicat acum 2 ore si 46 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 54: JD Vance nu participă la negocierile din Pakistan. Iranul amenință cu lovituri „zdrobitoare”
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close