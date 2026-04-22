Sorin Grindeanu se întâlnește astăzi cu sindicatele și patronatele

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, are astăzi două întâlniri pe agendă.
”Miercuri, 22 aprilie 2026, București
11:00 – Întâlnire cu sindicatele: CNS Cartel ALFA, BNS, CNSLR Frăția, CSDR, CSN Meridian
12:30 - Întâlnire cu patronatele: Confederația Concordia și Confederația patronală IMM România
Întâlnirile vor avea loc la biroul președintelui Camerei Deputaților” arată un comunicat de presă al PSD.
După ce a retras încrederea Guvernului Bolojan, Sorin Grindeanu, ca lider al deputaților, începe întâlniri-cheie pentru viitorul țării. Astăzi, el se întâlnește atât cu sindicatele, cât și cu patronatele.
Următorul pas al PSD este neclar, dar, în urmă cu o zi, Emil Boc, edilul din Cluj-Napoca, transmitea social-democraților că, dacă au majoritate să dea jos un guvern, cu aceeași majoritate să și instaleze altul. Ilie Bolojan a exclus un viitor guvern alături de PSD.
de Anca Murgoci
