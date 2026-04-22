Bolojan nu pleacă, iar PSD respinge guvernul minoritar. Bogdan Chirieac: Suntem în cea mai nefericită situație

Criza politică intră într-o nouă fază de tensiune. Ilie Bolojan rămâne ferm la Palatul Victoria, în timp ce PSD respinge categoric ideea unui guvern minoritar și insistă pentru schimbarea premierului. Negocierile se încing, pozițiile se radicalizează, iar fiecare oră aduce noi mișcări de culise.

La Cotroceni presiunea e în creștere. Președintele Nicușor Dan caută o formulă de echilibru într-un moment sensibil, în care stabilitatea politică devine esențială. Varianta unui premier tehnocrat, potrivit surselor România TV, începe să prindă contur, ca soluție de compromis între taberele aflate în conflict. În paralel, liderii politici își calibrează strategiile: Kelemen Hunor a avut deja o discuție matinală cu Sorin Grindeanu, iar Ilie Bolojan a încercat să-și consolideze sprijinul în dialogul cu grupul minorităților din Senat. Ziua continuă sub semnul incertitudinii.

PSD se reunește la ora 14:00 într-o ședință decisivă, pe fondul negocierilor de la Cotroceni. Miza este majoră, iar ecourile depășesc sfera politică, cu impact direct asupra climatului economic și a încrederii externe. În acest context complicat, analistul Bogdan Chirieac a comentat, la România TV, evoluțiile recente și posibilele consecințe pentru țara noastră.

Bogdan Chirieac: Suntem în cea mai nefericită situație în acest moment

"Dacă Ilie Bolojan nu o să plece de bună voie de la Palatul Victoria, așa cum a anunțat, înseamnă că vom alege calea cea grea. Bolojan nu demisionează, PSD nu-l mai susține, iar atunci social-democrații ies de la guvernare. Din acest moment, România va da piept cu o veritabilă criză politică, suprapusă pe criza economică instalată în ultimele 10 luni, dar și pe criza internațională, la fel de gravă, care se joacă cu prețul petrolului.

Suntem în cea mai nefericită situație în acest moment. Din nefericire, nici președintele Dan, care își face bine datoria, nu a reușit să rezolve pe cale ușoară această criză. Un guvern minoritar, într-un scenariu ipotetic, ar reprezenta un episod de instabilitate politică maximă. Sunt 45 de zile pentru un astfel de guvern. În 45 de zile, unii spun că trebuie să se prezinte în fața Parlamentului pentru a obține un vot de încredere, moment în care, cel mai probabil, guvernul va pica. Alții spun că nu e cazul de așa ceva și că interimarii din ministerele de unde vor pleca miniștrii PSD vor fi schimbați cu alți miniștri în funcție, tot interimari. Va fi și o dezbatere la Curtea Constituțională, dacă mă întrebați.

Dobânzi mai mari la împrumuturile făcute de România

În tot acest timp, tot ce înseamnă împrumuturi făcute de România vor avea dobânzi mai mari, iar tot ce înseamnă investiții va fi la rece, adică investitorii vor aștepta; investițiile celor care sunt deja în România vor aștepta și ele, pentru că nu știi la ce să te aștepți. Și așa, a plecat multă lume și a început prăbușirea în momentul în care domnul Bolojan a majorat impozitele și taxele pentru mediul privat. Acela a fost momentul.

Energia electrică este, în continuare, cea mai scumpă din UE. Domnul Bolojan nu a reușit să facă nimic în acest sens. Ne spunea de nu știu ce băieți deștepți care mușcă din bani, dar nu a făcut nimic, nu a luat nicio decizie în acest sens. Perspectivele sunt cât se poate de negre, în condițiile în care România e deja în recesiune. Se simte asta. Ministrul Muncii, Florin Manole, ne-a spus deja că s-au pierdut 50.000 de slujbe până acum. Să vedem câte se vor pierde de aici încolo", a explicat Bogdan Chirieac.

