Politica

Cine va prelua portofoliile miniștrilor PSD demisionari. Propunerile lui Ilie Bolojan - Surse
Data actualizării: 13:55 22 Apr 2026 | Data publicării: 13:35 22 Apr 2026

Cine va prelua portofoliile miniștrilor PSD demisionari. Propunerile lui Ilie Bolojan - Surse
Autor: Iulia Horovei

guvernul-romaniei--- Guvernul României. Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan ar fi stabilit înlocuitorii miniștrilor PSD, care își pregătesc demisiile din funcție, după votul PSD privind retragerea sprijinului pentru prim-ministru.

Executivul Bolojan ar urma să guverneze fără miniștrii PSD, Ilie Bolojan împărțind responsabilitățile portofoliilor rămase vacante cu ceilalți miniștri care vor rămâne la Palatul Victoria.

Cine va conduce ministerele vacante

Premierul Ilie Bolojan ar urma să preia portofoliul Ministerului Transporturilor. Actualul ministru al MAI, Cătălin Predoiu, ar prelua și conducerea Ministerului Justiției, în timp ce liderul UDMR și actualul ministru al Dezvoltării, Cseke Atilla, ar prelua funcția de ministru al Sănătății. 

Ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, ar prelua Ministerul Agriculturii, în timp ce ministrul Apărării, Radu Miruță, ar prelua conducerea Ministerului Energiei. Ministerul Muncii ar urma să fie condus de Oana Țoiu, actuala ministră a Afacerilor Externe, potrivit surselor Digi24.

Miniștrii PSD ar urma să își depună în bloc demisiile

Precizăm că potrivit surselor Antena 3 CNN, președintele PSD, Sorin Grindeanu ar fi decis convocarea unei ședințe a Biroului Permanent Național, după consultările de la Cotroceni.

Ședința ar urma să înceapă la ora 14:00, atunci când s-ar putea lua o decizie și cu privire la demisia miniștrilor social-democrați din guvernul condus de Ilie Bolojan, demisie ce ar trebui să vină fie în această seară, fie mâine dimineață, înainte de ședința de Guvern. Toți miniștrii social-democrați ar urma să își depună în bloc demisiile, potrivit acelorași surse.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare
Publicat acum 11 minute
Preşedintele CJ Bistriţa-Năsăud Radu Moldovan după percheziţiile DNA: Ne-am luat rămas-bun; mă întorc la lucru
Publicat acum 26 minute
Curs leu - euro azi. Principalele cotații valutare BNR 22 aprilie 2026
Publicat acum 47 minute
Ucraina cere Turciei să găzduiască o întâlnire Zelenski-Putin
Publicat acum 52 minute
Cine va prelua portofoliile miniștrilor PSD demisionari. Propunerile lui Ilie Bolojan - Surse
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 2 minute
PSD a ieșit de la consultări. Propunerea făcută de Sorin Grindeanu la Cotroceni
Publicat acum 2 ore si 41 minute
Mutarea lui Sorin Grindeanu după consultările de la Cotroceni
Publicat acum 3 ore si 19 minute
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
Publicat acum 52 minute
Cine va prelua portofoliile miniștrilor PSD demisionari. Propunerile lui Ilie Bolojan - Surse
Publicat acum 2 ore si 37 minute
Manfred Weber anunță o discuție de ultimă oră cu Ilie Bolojan. ”Sprijin deplin” de la Bruxelles pentru premier: PSD s-a îndepărtat de angajamentele pro-europene
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close