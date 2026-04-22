Cine va prelua portofoliile miniștrilor PSD demisionari. Propunerile lui Ilie Bolojan - Surse

Executivul Bolojan ar urma să guverneze fără miniștrii PSD, Ilie Bolojan împărțind responsabilitățile portofoliilor rămase vacante cu ceilalți miniștri care vor rămâne la Palatul Victoria.

Cine va conduce ministerele vacante

Premierul Ilie Bolojan ar urma să preia portofoliul Ministerului Transporturilor. Actualul ministru al MAI, Cătălin Predoiu, ar prelua și conducerea Ministerului Justiției, în timp ce liderul UDMR și actualul ministru al Dezvoltării, Cseke Atilla, ar prelua funcția de ministru al Sănătății.

Ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, ar prelua Ministerul Agriculturii, în timp ce ministrul Apărării, Radu Miruță, ar prelua conducerea Ministerului Energiei. Ministerul Muncii ar urma să fie condus de Oana Țoiu, actuala ministră a Afacerilor Externe, potrivit surselor Digi24.

Miniștrii PSD ar urma să își depună în bloc demisiile

Precizăm că potrivit surselor Antena 3 CNN, președintele PSD, Sorin Grindeanu ar fi decis convocarea unei ședințe a Biroului Permanent Național, după consultările de la Cotroceni.

Ședința ar urma să înceapă la ora 14:00, atunci când s-ar putea lua o decizie și cu privire la demisia miniștrilor social-democrați din guvernul condus de Ilie Bolojan, demisie ce ar trebui să vină fie în această seară, fie mâine dimineață, înainte de ședința de Guvern. Toți miniștrii social-democrați ar urma să își depună în bloc demisiile, potrivit acelorași surse.