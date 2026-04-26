Subcategorii în Politica

Ce scrie Politico despre criza guvernamentală din România și rolul lui George Simion, "politicianul aliniat MAGA"
Data actualizării: 10:10 26 Apr 2026 | Data publicării: 10:07 26 Apr 2026

Ce scrie Politico despre criza guvernamentală din România și rolul lui George Simion, ”politicianul aliniat MAGA”
Autor: Roxana Neagu

George Simion, liderul AUR, cu șapcă MAGA

George Simion dă declarații în presa internațională, în contextul crizei politice din România.

George Simion a apărut în Politico. Președintelui AUR îi sunt recunoscute meritele din sondaje, dar este văzut și ca un pericol, fiind prezentat drept un politician aliniat MAGA.

”Coaliția de guvernare a țării se luptă să găsească o soluție prin care să țină partidul naționalist AUR departe de Putere.

George Simion, exponent de extremă dreapta, a pierdut cursa prezidențială a României anul trecut, dar, pe măsură ce coaliția guvernamentală de centru se destramă, el vede acum o cale alternativă către putere. Principalele partide pro-UE din România se luptă să-l țină pe ultranaționalistul și euroscepticul Simion pe tușă în timp ce negociază potențiale rezolvări la criză. 

Însă politicianul aliniat MAGA este mult în frunte în sondajele naționale și insistă că este timpul ca partidul său să aibă o șansă de a guverna a șasea cea mai populată țară a UE - care găzduiește ceea ce se preconizează a fi cea mai mare bază aeriană a NATO, la Marea Neagră” - așa se vede în Politico criza din România. 

Declarația lui George Simion pentru Politico

În continuare, articolul citat notează: ”Condusă de partidul lui Simion, România ar fi un partener mai ostil și mai imprevizibil pentru Bruxelles: acesta nu dorește ca CE să își impună voința asupra cheltuielilor publice, ar renunța la finanțarea Ucrainei și s-ar opune politicii comune a UE privind migrația.

”Speranța mea este că vom avea o schimbare la putere... democrația înseamnă alternarea la putere, așa că trebuie să facă ceea ce este democratic și să ne lase să guvernăm... să ascultăm votul poporului”, a declarat George Simion pentru POLITICO.

(...) În strânsă legătură cu președintele american Donald Trump, Simion a călătorit la Washington de mai multe ori - inclusiv pentru inaugurarea de anul trecut. El se poziționează ca o figură importantă în mișcarea suveranistă de dreapta în ascensiune din Europa, organizând în mod regulat conferințe „Make Europe Great Again” și menținând legături strânse cu lideri proeminenți de dreapta, precum premierul italian Giorgia Meloni și franceza Marine Le Pen”. 

george simion
politico
aur
criza guvernamentala
guvernul bolojan
