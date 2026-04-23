Curs valutar: € 5.0924
|
$ 4.3551
 
DCNews Politica ”La programul SAFE, PSD a fost părinte din prima clipă” spune Radu Miruță. Ministrul Apărării: Vicepremierul PSD a fost chiar încântat
Data actualizării: 13:38 23 Apr 2026 | Data publicării: 13:33 23 Apr 2026

EXCLUSIV ”La programul SAFE, PSD a fost părinte din prima clipă” spune Radu Miruță. Ministrul Apărării: Vicepremierul PSD a fost chiar încântat
Autor: Andrei Itu

miruta aparare foto Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat, la DC News, că PSD a știut tot și știe tot despre programul SAFE, contrar celor spuse de social-democrați. Ba chiar le descrie încântarea!

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat, în emisiunea „Ce se întâmplă?” de la DCNews că PSD a fost implicat încă de la început în programul SAFE, prin participarea constantă la ședințele grupurilor de lucru și ale CSAT.

Ministrul Radu Miruță a respins acuzațiile că PSD nu ar fi informat despre ce se întâmplă cu programul SAFE și riscurile de a pierde miliarde de lei.

Radu Miruță despre programul SAFE: „PSD a fost implicat de la început”

„A fost, în comisiile din Camera Deputaților, legea de adoptare a Ordonanței, care reglementează interacțiunea pe SAFE, pentru care PSD a cerut amânare. Este un semnal. Apelul meu este că, deși ne putem lupta politic în camera asta, rațional sau nu, cum este clasa politică din România, dar haideți să ne păstrăm baremul acela minim, prin care, ce ține de programul SAFE - că SAFE nu este pentru Miruță, pentru USR, pentru PSD, ci pentru Ministerul Apărării, pentru înzestrarea Armatei Române și pentru dezmorțirea industriei naționale de apărare. 

La programul SAFE, PSD a fost părinte din prima clipă. Am auzit niște voci din zona PSD, cum că Partidul Social Democrat nu știe despre ce este SAFE. Asta e ca-n Caragiale, este fix opus. În ordine inversă, s-a prezentat milimetric tot programul SAFE, la nivel de vicepremieri, absolut tot ce ține de localizare, decizie CSAT, absolut tot. A văzut aceste lucruri inclusiv vicepremierul PSD, care chiar a fost încântat de gradul de localizare pe care l-a văzut în această prezentare. Nu este ceva ce eu știu și reprezentanții PSD să nu fi fost, când s-a luat decizia, și să știe și rezultatul”, a spus Radu Miruță.

În continuare, ministrul Radu Miruță afirmă că PSD a fost implicat constant în deciziile privind programul SAFE, prin reprezentanți ce au fost prezenți în toate ședințele grupului de lucru și în CSAT. Radu Miruță susține că este nefondată afirmația că PSD nu ar fi la curent cu ce se întâmplă în programul SAFE.

”Nu a fost o ședință despre SAFE fără un reprezentant al PSD”

„Mai mult, înainte a fost un grup de lucru pe un interval de 6 luni, unde PSD a avut, la absolut fiecare ședință, reprezentant. Nu a fost o ședință despre SAFE fără un reprezentant al PSD. Înainte de acest grup, au fost ședințe CSAT, care au stabilit un cadru prin care să se deruleze aceste programe, unde PSD are reprezentant. Acum, să spună că nu știe despre SAFE este o abordare complet neserioasă, fără niciun fundament. Dacă la fel ei spun că nu știu despre deciziile Guvernului sau că nu au fost de acord cu ele, aici e mai evident decât atât.

Au știut, au contribuit și au influențat aceste decizii. Un joc politic pot să îl înțeleg, e absolut legitim să fie și asta, dar nu te joci cu programele de înzestrare. Eu pun o oglindă în față și le-o arăt și la PSD. Acum două săptămâni a fost ședință de guvern, unde a fost adoptată o hotărâre de guvern care stingea obligații de localizare pentru contracte de înzestrare ale MApN. Și m-am uitat să văd ce s-a întâmplat cu locailzarea, în 2022-2023, pentru că s-au semnat contracte. Localizarea, în 2022, pe ministru PSD, a presupus ca 3 milioane de euro, obligația de localizare, să însemne donarea unor alte produse dintr-o altă țară”, a mai declarat ministrul Radu Miruță, la DC News, în emisiunea „Ce se întâmplă?”, alături de realizatorul Răzvan Dumitrescu și Tudor Curtifan, redactor-șef DefenseRomania.

Vezi emisiunea aici integrală aici:

radu miruta
psd
usr
SAFE
