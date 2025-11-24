€ 5.0891
Totul despre miliardele SAFE: Cel mai mare pariu de securitate al României din ultimele decenii
Data actualizării: 08:55 24 Noi 2025 | Data publicării: 08:53 24 Noi 2025

EXCLUSIV Totul despre miliardele SAFE: Cel mai mare pariu de securitate al României din ultimele decenii
Autor: Anca Murgoci

militari face fac antrenamente _INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru militari face fac antrenamente / INQUAM PHOTOS EDUARD VÎNĂTORU
 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește luni în ședință, la Palatul Cotroceni, pe agendă aflându-se Strategia Națională de Apărare a Țării.

Vom vedea dacă avem oameni cu adevărat de stat iau decizii în interesul României chiar și sub presiune sau rămânem doar în logica, corectă și ea, a beneficiului arhitecturii politice. Ne referim la ședința CSAT unde vor fi aprobate programele miliardelor pe care le împrumutăm în condiții avantajoase în mecanismul european SAFE. 

Despre programul SAFE am discutat cu Victor Negrescu, europarlamentar PSD și vicepreședinte al Parlamentului European, la DC News.

Europa se concentrează astăzi pe competitivitate și pe apărare

„În primul rând, trebuie să le spunem oamenilor foarte clar: Europa se concentrează astăzi pe competitivitate și pe apărare. Știu că oamenii aud des vorbindu-se despre apărare și se întreabă de ce se alocă bani acolo în loc să fie direcționați spre educație și sănătate, mai ales după ultimele sincope în comunicarea publică ale unor lideri din România. Aici trebuie, din nou, să fim proactivi ca oameni asumați și responsabili.

Avem nevoie să investim în apărare pentru că, din nefericire, modul nostru de viață, Uniunea Europeană și standardele pe care le dorim pentru copiii noștri sunt puse în pericol de un agresor numit Federația Rusă, care ne amenință sau atacă: Direct, în cazul Ucrainei, și indirect în cazul României, Republicii Moldova, Poloniei, inclusiv prin acele drone care cad pe teritoriul nostru.

În acest context, nu putem doar aștepta, sperând că totul va fi bine. Și ucrainenii credeau că totul va fi bine și nu a fost așa. Asta nu înseamnă că urmează un atac iminent, dar pentru a descuraja pericolele și pentru a ne asigura că nu vom fi vreodată amenințați, trebuie să avem capacități de apărare. A fi suveran înseamnă să îți protejezi teritoriul național. De aceea, trebuie să găsim mijloacele necesare pentru a investi în apărare într-un mod inteligent, iar aici critic ceea ce se întâmplă în prezent”, a zis Victor Negrescu.

Ce înseamnă o abordare inteligentă? 

„Ce înseamnă o abordare inteligentă? Avem oportunități importante de finanțare: Împrumutul prin SAFE, de câteva zeci de miliarde de euro, extrem de important. România se numără printre primele state care beneficiază de această finanțare. Există și fonduri nerambursabile, nu doar acestea. Până la finalul lunii, România trebuie să prezinte un plan cu proiecte. Cred că o parte dintre aceste proiecte ar trebui prezentate populației, pentru a arăta că aceste miliarde nu sunt folosite doar pentru a cumpăra armament din alte țări, ci și pentru a investi inteligent în mobilitate militară și infrastructură.

Avem, de exemplu, autostrada care unește Transilvania de Moldova. O bună parte va fi finanțată prin programul SAFE și sperăm ca o secțiune să ne conecteze cu Republica Moldova. Iată: Nu cumpărăm doar armament, ci construim și infrastructură”, a zis Victor Negrescu.

Mai multe fonduri pentru cercetare și inovare, pentru a crea produse românești: Drona românească, pușca modernizată românească, un ideal

„Putem folosi acești bani pentru a atrage investitori, cum este fabrica de pulberi sau alte proiecte care pot dezvolta industria națională într-o manieră coerentă. Mi-aș dori să folosim mai multe fonduri pentru cercetare și inovare, pentru a crea produse românești: Drona românească, pușca modernizată românească. Trebuie să ne asigurăm că România se dezvoltă și în zona duală, civil-militară, pentru a obține capacități suplimentare și, de ce nu, pentru a avea o industrie care exportă, aducând mai mulți bani în țară. Aici există un minus”, a zis europarlamentarul PSD.

„Trebuie să mergem către oameni și să explicăm clar, așa cum am spus-o și când unii lideri europeni au afirmat același lucru: Dacă vrem să fim protejați, trebuie să investim în apărare, dar nicidecum prin reducerea fondurilor pentru sănătate și educație. Prima barieră în fața amenințărilor este starea de spirit a societății. Avem nevoie ca populația să fie rezilientă, să se simtă bine, să își iubească țara, să vadă că lucrurile se întâmplă pentru oameni, pentru a respinge știrile false și pentru a combate indirect aceste tipuri de amenințări.

O reziliență ridicată înseamnă cetățeni care investesc, consumă, devin antreprenori, tineri care învață și aleg să rămână în țară. Trebuie, deci, să investim și în reziliență. Nu aș pune niciodată apărarea în opoziție cu sănătatea și educația, ci aș căuta resurse noi pentru apărare și pentru investiții cu efect multiplicator în economie, astfel încât, la final, acest efort bugetar să nu afecteze economia națională”, a zis vicepreședintele Parlamentului European la DC News.


 
