DCNews Stiri Nou atac la frontiera României. Au fost ridicate avioanele F-16 și s-a emis mesaj Ro-Alert
Data actualizării: 08:13 24 Noi 2025 | Data publicării: 08:08 24 Noi 2025

Nou atac la frontiera României. Au fost ridicate avioanele F-16 și s-a emis mesaj Ro-Alert
Autor: Ioan-Radu Gava

avion f16 in zbor Foto: Unsplash
 

Atacurile aeriene ale Federației Ruse în Ucraina, în apropierea graniței cu România, au determinat ridicarea de la sol a aeronavelor F-16.

Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România. 

Sistemele de monitorizare radar au detectat ținte aeriene pe direcția Ismail, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaților germani, din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situației aeriene. 

Dronele au dispărut de pe radar, raportându-se la scurt timp explozii în Ismail. 

Nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României, iar aeronavele Eurofighter Typhoon au revenit în Baza 57 Aeriană la ora 01.01. 

Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Tulcea

La 01.45, ca urmare a detectării unor ținte aeriene la 30 kilometri Nord de Insula Șerpilor, cu posibile evoluții spre Vâlcov, Chilia sau Ismail, două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române au primit ordin de decolare. 

La 02.20, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea. 

Pe timpul misiunii, aeronavele F-16 au raportat ținte aeriene la diferite distanțe de Ismail, fiind apoi observate explozii pe partea ucraineană.  Nici de această dată nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian național, iar aeronavele F-16 au revenit în Baza 86 Aeriană la ora 03.51. 

Ministerul Apărării Naționale se află în contact permanent cu aliații și acționează pentru garantarea securității României și a Flancului Estic al NATO.

