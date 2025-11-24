€ 5.0891
Politica

Primul examen cu adevărat important pentru Nicușor Dan. Deciziile zilei la CSAT
Data actualizării: 08:30 24 Noi 2025 | Data publicării: 08:23 24 Noi 2025

Primul examen cu adevărat important pentru Nicușor Dan. Deciziile zilei la CSAT
Autor: Anca Murgoci

nicusor dan _intalnire_cu_raffaele_fitto_21_nov_2025-13 Nicușor Dan / Foto: Presidency.ro
 

Primul test cu adevărat serios pentru Nicușor Dan!

Luni aduce primul examen cu adevărat important pentru Nicușor Dan și pentru administrația lui. Rezultatul acestuia va modela atât felul în care se va contura securitatea României în perioada următoare, cât și rolul pe care îl vom ocupa în noua structura de putere a Europei.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV De ce e Schengenul militar o miză esențială pentru România 

Vom vedea dacă avem oameni cu adevărat de stat iau decizii în interesul României chiar și sub presiune sau rămânem doar în logica, corectă și ea, a beneficiului arhitecturii politice. Ne referim la ședința CSAT unde vor fi aprobate programele miliardelor pe care le împrumutăm în condiții avantajoase în mecanismul european SAFE

Ce se mai află pe agenda evenimentului

Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește luni în ședință, la Palatul Cotroceni, pe agendă aflându-se Strategia Națională de Apărare a Țării, precum și prevenirea traficului și consumului de droguri.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025 - 2030, Analiza Strategică a Apărării și Raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivel național, în primele șapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, risc la adresa siguranței naționale în România.

Totodată, este pusă în discuție și evaluarea privind riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa României prognozate pentru anul 2026, Raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor CMX-25.

În cadrul ședinței CSAT vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, arată Administrația Prezidențială.

Pe 21 noiembrie, președintele Nicușor Dan anunța că pe ordinea de zi a CSAT sunt câteva subiecte care au un specific strict militar.

„Luni, la ora 12:00, va avea loc o ședință CSAT cu mai multe subiecte. Un subiect este Strategia Națională de Apărare, un alt subiect e propunerea SAFE pe care România o face către Comisia Europeană. Sunt câteva subiecte care au un specific strict militar, pentru că suntem într-un context în care trebuie să aprobăm niște planuri de apărare. O ședință CSAT normală”, a declarat Nicușor Dan.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Război în Ucraina. Stă România pe un butoi cu pulbere geopolitic? Ștefan Popescu, interviu 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

