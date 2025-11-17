România pregătește lista finală de proiecte pentru finanțare prin SAFE. Nicio decizie însă privind IFV-ul nu a fost luată

Acesta a precizat că a convenit cu Executivul European extinderea perioadei de negociere cu încă șase luni, pentru a permite stabilirea celor mai avantajoase parteneriate industriale și militare pentru România.

Extinderea termenului confirmă faptul că, dincolo de proiectul de la Victoria privind producția de pulberi, pentru care există deja un parteneriat semnat, și de achiziția sistemelor Mistral din Franța, nicio altă decizie fermă nu a fost adoptată până în acest moment, inclusiv în ceea ce privește programul Mașinii de Luptă a Infanteriei.

Ministrul Miruță a explicat public că procesul rămâne deschis: „După 29 noiembrie veți ști public ce va cumpăra Armata Română și nu încă de la cine, ci de la cine potențial. Avem șase luni și Comisia Europeană a aprobat solicitarea noastră, astfel încât să putem continua negocierile fără grabă. Nu e suficientă o știre că a mai venit o fabrică în România, dacă acea fabrică nu are condiții avantajoase pentru România. Că dacă ne uităm în ultimii ani, am mai văzut ştiri în urma cărora astăzi tragem de bube."

Zvonurile privind un acord deja finalizat pentru Rheinmetall

În pofida informațiilor intens distribuite în ultimele zile, potrivit cărora România ar fi finalizat deja un acord pentru achiziția a 298 de vehicule Lynx KF41 produse de Rheinmetall, autoritățile române nu au confirmat existența unei astfel de decizii.

Potrivit unor surse guvernamentale, relatările apărute în spațiul public sunt premature și nu reflectă stadiul real al negocierilor. Procesul de evaluare rămâne în desfășurare, iar Guvernul analizează în continuare mai multe oferte din partea mai multor companii.

"Ceea ce facem în aceste zile înseamnă să definitivăm împreună cu echipele Ministerului Apărării, cu cele de la Ministerul Economiei, cu cei din Interne aceste achiziţii, în aşa fel încât pe data de 24, când este şedinţa CSAT, să le putem aproba. Căutăm parteneri, pentru că trebuie să facem aceste achiziţii în parteneriat cu alte state europene. Suntem în negocieri. Vom avea cu mai multe state, vom face achiziţii de armament cu mai multe state europene, iar după aprobarea în CSAT datele vor fi făcute publice", a declarat Prim-Ministrul Romaniei, Ilie Bolojan.

Lynx și Redback, în continuare în evaluare. România vizează localizare industrială

Surse guvernamentale confirmă că platforma Lynx a Rheinmetall rămâne în analiză, însă propunerea Hanwha Aerospace pentru vehiculul de luptă Redback este evaluată în paralel, alături de alte opțiuni europene. Factorii analizați includ mentenanța și sustenabilitatea pe ciclul de viață, gradul de localizare, interoperabilitatea cu aliații de pe Flancul Estic și capacitatea furnizorilor de a genera capabilități operaționale într-un timp scurt si timpul de livrare.

Potrivit informațiilor disponibile, oferta Hanwha include producție și asamblare în România, mecanisme de transfer tehnologic, compatibilitate cu utilizatorii NATO din regiune, precum și sinergii cu obuzierul K9, deja în dotarea mai multor state de pe Flancul Estic.

Reprezentanți din domeniul apărării subliniază că localizarea industrială și termenele reale de livrare vor cântări decisiv în stabilirea furnizorului final, mai ales în contextul termenului-limită 2030 impus de instrumentul SAFE.

În acest moment, România se află încă în faza de definire și negociere a proiectelor care vor fi finanțate prin SAFE. Deși programul MLI este unul dintre cele mai importante din pachetul de înzestrare, nicio opțiune nu a fost stabilită ca definitivă. Atât Rheinmetall, cât și Hanwha, alături de alți potențiali furnizori din UE, rămân în competiție în contextul unui proces care, potrivit autorităților, trebuie să ducă la cea mai bună soluție industrială, militară și economică pentru România.