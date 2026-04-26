Fiica lui Radu Cristescu era la cina corespondenților de la Casa Albă. Mesajul Tamilei Cristescu

Radu Cristescu a transmis mesajul fiicei sale Tamila Cristescu, prezentă la cina corespondenților de la Casa Albă, perturbată de focuri de armă trase în apropiere.

”Sunt recunoscătoare că am fost aici în seara aceasta și sunt și mai recunoscătoare că sunt în siguranță. O împușcătură a avut loc la Cina corespondenților de la Casa Albă și a fost o reamintire clară a cât de prețioasă este viața cu adevărat” este mesajul transmis de fiica lui Radu Cristescu, pe pagina de Facebook a politicianului.

Donald Trump a fost scos în grabă de la cina corespondenților de la Casa Albă, ținută la un hotel din Washington, DC, după ce un bărbat a tras focuri de armă și a încercat să încălce securitatea. Președintele SUA, prima doamnă Melania Trump, vicepreședintele JD Vance și membrii cabinetului sunt nevătămați în urma atacului armat de la hotelul Washington Hilton.

