€ 5.0928
|
$ 4.3580
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0928
|
$ 4.3580
 
Fiica lui Radu Cristescu era la cina corespondenților de la Casa Albă. Mesajul Tamilei Cristescu
Data actualizării: 10:40 26 Apr 2026 | Data publicării: 10:38 26 Apr 2026

Fiica lui Radu Cristescu era la cina corespondenților de la Casa Albă. Mesajul Tamilei Cristescu
Autor: Roxana Neagu

tamila cristescu foto Tamila Cristescu, fiica lui Radu Cristescu

Fiica lui Radu Cristescu, Tamila, a fost la cina corespondenților de la Casa Albă, în timpul atacului armat.

Radu Cristescu a transmis mesajul fiicei sale Tamila Cristescu, prezentă la cina corespondenților de la Casa Albă, perturbată de focuri de armă trase în apropiere.

”Sunt recunoscătoare că am fost aici în seara aceasta și sunt și mai recunoscătoare că sunt în siguranță. O împușcătură a avut loc la Cina corespondenților de la Casa Albă și a fost o reamintire clară a cât de prețioasă este viața cu adevărat” este mesajul transmis de fiica lui Radu Cristescu, pe pagina de Facebook a politicianului. 

Donald Trump a fost scos în grabă de la cina corespondenților de la Casa Albă, ținută la un hotel din Washington, DC, după ce un bărbat a tras focuri de armă și a încercat să încălce securitatea. Președintele SUA, prima doamnă Melania Trump, vicepreședintele JD Vance și membrii cabinetului sunt nevătămați în urma atacului armat de la hotelul Washington Hilton.

Citește aici ce s-a întâmplat: Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close