Cadavru descoperit pe stadionul echipei de fotbal Schalke. Este vorba de un suporter

Un cadavru a fost găsit pe stadionul Veltins Arena din Gelsenkirchen, casa echipei de fotbal germane Schalke, a anunțat poliția sâmbătă.

Decedatul era un bărbat în vârstă care a murit din cauze naturale, a declarat poliția. Cadavrul său a fost găsit pe stadionul din vestul Germaniei joi de către o persoană care făcea curat.

Bărbatul a murit în urma unei urgențe medicale, a adăugat poliția. Potrivit ziarului Bild, bărbatul a participat miercuri la un eveniment desfășurat pe stadion.

Motivul pentru care absența sa a trecut neobservată și nu a fost găsit decât a doua zi rămâne neclar, potrivit poliției.

”FC Schalke 04 a reacționat cu mare consternare joi la vestea că o persoană decedată a fost găsită într-o toaletă de pe stadionul Veltins-Arena. Schalke 04 își transmite cele mai sincere condoleanțe celor îndoliați”, a declarat clubul, citat de Bild.

Autoritățile relevante sunt sprijinite în ancheta lor cu toate resursele disponibile, se mai arată în raportul Bild.