Cadavru descoperit pe stadionul echipei de fotbal Schalke. Este vorba de un suporter

Un bărbat a fost găsit mort pe stadionul echipei de fotbal germane Schalke, de către o persoană de la curățenie.
Un cadavru a fost găsit pe stadionul Veltins Arena din Gelsenkirchen, casa echipei de fotbal germane Schalke, a anunțat poliția sâmbătă.
Decedatul era un bărbat în vârstă care a murit din cauze naturale, a declarat poliția. Cadavrul său a fost găsit pe stadionul din vestul Germaniei joi de către o persoană care făcea curat.
Bărbatul a murit în urma unei urgențe medicale, a adăugat poliția. Potrivit ziarului Bild, bărbatul a participat miercuri la un eveniment desfășurat pe stadion.
Motivul pentru care absența sa a trecut neobservată și nu a fost găsit decât a doua zi rămâne neclar, potrivit poliției.
”FC Schalke 04 a reacționat cu mare consternare joi la vestea că o persoană decedată a fost găsită într-o toaletă de pe stadionul Veltins-Arena. Schalke 04 își transmite cele mai sincere condoleanțe celor îndoliați”, a declarat clubul, citat de Bild.
Autoritățile relevante sunt sprijinite în ancheta lor cu toate resursele disponibile, se mai arată în raportul Bild.
de Anca Murgoci