Îngrijorare pe Wall Street. Avertismente privind un „vârf exploziv” urmat de un declin major. Paralelă cu Marea Criză

Există un scenariu care devine tot mai temut pe Wall Street: raliul bursier care a readus acțiunile la maxime istorice va mai avea un ultim salt, înainte de a se încheia cu o corecție dureroasă, scrie Business Insider.

Unii specialiști ai pieței de capital discută despre un „vârf exploziv”, în contextul în care piețele și-au revenit brusc, chiar dacă războiul din Orientul Mijlociu este încă în desfășurare.

Indicele S&P 500, care a scăzut cu aproape 7% de la începutul războiului până la sfârșitul lui martie, este acum în creștere cu 12%, în comparație cu minimul său și se află la maxime record.

Optimism pe piețe, dar analiștii avertizează

În principal, piața a fost alimentată de optimismul că se conturează o rezolvare, mai ales în condițiile în care Statele Unite și Iranul și-au prelungit armistițiul. Totuși, pentru unii analiști cresc îndoielile. Ei consideră că ultima creștere s-ar putea încheia în curând cu o dezamăgire pentru investitori.

Mark Spitznagel, directorul IT de la Universa Investments, a afirmat că își consolidează opinia potrivit căreia piața se îndreaptă spre o creștere fulminantă a valorilor maxime pe fondul războiului din Iran, despre care susține că ar putea duce indicele S&P 500 la 8.000 înainte ca indicele să se prăbușească.

Declinul ar putea fi similar cu Marea Criză din anul 1929

Spitznagel, care a anticipat o creștere și o prăbușire apoi a acțiunilor timp de ani de zile, a afirmat anterior pentru Business Insider în luna februarie că se așteaptă ca declinul să fie comparabil cu prăbușirea acțiunilor din anul1929.

„Dacă cineva este optimist astăzi și nu a fost acum trei ani, trebuie să își revizuiască serios abordarea investițională”, a zis el pentru Business Insider.

Avertismentul lui David Rosenberg: raliul alimentat de FOMO, urmat probabil de o corecție amplă a pieței

De asemenea, David Rosenberg, economist de top și fondatorul Rosenberg Research, a anticipat o creștere bruscă, probabil cauzată de teama investitorilor de a rata ocazia, înainte de a intra într-un declin mai mare. Mulți investitori își aduc aminte cu groază de creșterea de după Ziua Eliberării, a zis el, subliniind felul în care acțiunile au crescut pe măsură ce președintele Donald Trump și-a atenuat poziția față de tarifele globale.

„Poate continua această creștere? Cu siguranță poate. Dar poate continua într-un mod care lasă piața din ce în ce mai expusă dezamăgirii și unei alte pierderi? Și acest lucru este probabil”, a scris Rosenberg, într-o notă către clienți miercuri, evidențiind cât de rapid și-au revenit evaluările în pofida unui context de risc „nestabil”.

„În acest sens, recenta revenire pare mai puțin începutul unei noi etape de creștere curate și mai mult o contracție determinată de FOMO (Funny Money - o situație de nemulțumire a pieței), care ar putea din nou să cedeze locul unei faze mai plate, mai corective, asemănătoare cu cea observată la sfârșitul anului 2025, cu excepția cazului în care apare un catalizator politic semnificativ”, a afirmat el.

Risc major de explozie speculativă

Totodată, Goldman Sachs a semnalat potențialul unei scăderi viitoare a acțiunilor, în pofida raliului actual care afectează activele de risc. Chiar dacă banca își menține prețul țintă de 7.600 pentru S&P 500 până la sfârșitul anului2026, riscul unei alte scăderi rămâne „elevat” după raliul brusc de ușurare, au notat analiștii într-o notă din această săptămână.

În pofida impulsului continuu, acțiunile vor cunoaște probabil o „consolidare” cândva luna viitoare, conform lui Mark Newton, șeful departamentului de strategie tehnică de la Fundstrat Research.

„Concluzia este că recenta mișcare bruscă va necesita probabil o consolidare în luna mai. Cu toate acestea, în prezent, este prudent să urmărim dovezile de deteriorare a tendinței înainte de a încerca să vindem în acest raliu”, a transmis el într-o notă despre perspectivele mixte pentru acțiuni.

Kevin Dempter: Risc de „explozie” speculativă similară anului 1999

Kevin Dempter, analist tehnic și director la Renaissance Macro Research, a afirmat că piața dă semne despre o nouă „impulsionare”, aflată în curs de desfășurare. Kevin Dempter a indicat semnale precum procentul tot mai mare de acțiuni care cresc pe un termen de 10 zile.

Totuși, poziționarea în S&P 500 pare a fi aproape de „extreme optimiste”, a evidențiat el într-o notă.

„Deși perspectivele favorizează încă impulsul, am caracteriza aceasta ca o fază avansată, una care prezintă un risc crescut de explozie speculativă, care ar putea aminti de anul 1999”, a scris el.