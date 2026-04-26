NASA sub presiune: Tăierile bugetare cerute de administrația Trump provoacă incertitudine pentru misiunile științifice și viitorul Jet Propulsion Laboratory

NASA a ajuns recent în atenția lumii cu misiunea Artemis II, dar proiectele științifice ale agenției ar putea fi puse în pericol, în contextul unei noi încercări a administrației Trump de a scădea drastic finanțarea acestora, inclusiv la Jet Propulsion Laboratory.

Reduceri de finanțare propuse în solicitarea de buget a Administrației Trump pentru 2027

Reducerile sunt propuse în cererea de buget pentru anul 2027 a administrației Trump către Congres.. Acest fapt ar aduce noi dificultăți laboratorului administrat de Caltech și ar putea afecta în mod amplu eforturile SUA de a aduce noi descoperiri din spațiu. Este o nouă încercare față de anul trecut a administrației Trump de a reduce finanțarea NASA, care a fost respinsă de Congres.

Chiar dacă programul Artemis este prezentat ca o bază pentru o misiune NASA cu echipaj uman pe Marte, explorarea Planetei Roșii se numără printre inițiativele care ar putea fi afectate. Roverul care explorează în prezent pe Marte și are o misiune de orbitare a planetei Venus fac parte dintre proiectele cu implicarea Jet Propulsion Laboratory, vizate pentru tăieri bugetare, conform unei analize a propunerii de buget NASA făcute de organizația nonprofit Planetary Society.

„Nu există nicio logică sau explicație pentru asta”, a zis Casey Dreier, șeful departamentului de politici spațiale al Planetary Society, organizație ce a condus opoziția față de o încercare asemănătoare a administrației de a scădea finanțarea NASA în 2025.

Administrația Trump cere Congresului o finanțare redusă a NASA cu 23%

De această dată, administrația solicită Congresului să reducă finanțarea NASA cu 23%, inclusiv o tăiere de 46% a programelor sale științifice, responsabile de dezvoltarea navelor spațiale, trimiterea acestora în spațiu pentru observații și analizarea datelor transmise înapoi.

Propunerea ar anula 53 de misiuni științifice și ar scădea finanțarea altora, potrivit analizei Planetary Society. Efortul de scădere a programului NASA Science vine în contextul unei inițiative mai ample a administrației Trump de a scădea cercetarea științifică în cadrul agențiilor federale.

Planul a stârnit rapid critici bipartizane din partea membrilor Congresului, fiind respinsă o propunere similară pentru 2026 în luna ianuarie. Senatorul republican Jerry Moran din Kansas, care conduce subcomisia de credite a Senatului ce supraveghează NASA, a sugerat ăptămâna trecută că va încerca să finanțeze NASA într-un mod similar și pentru 2027, spunând că ar fi „o greșeală” să nu fie susținute misiunile științifice.





Jerry Moran vrea să organizeze o audiere cu administratorul NASA, Jared Isaacman, înainte de sfârșitul lunii aprilie 2026, pentru a analiza cererea de buget, a zis un purtător de cuvânt al biroului său. Propunerea de buget a președintelui este o solicitare adresată Congresului, care deține în final puterea de a aloca fondurile.

Bugetul NASA provoacă incertitudine

Totuși, până când Congresul își va stabili propriul buget, NASA va folosi acest plan ca ghid, fapt care ar putea încetini acordarea de granturi și contracte. Propunerea „creează în continuare un haos enorm și incertitudine, între timp, pentru misiuni critice, forța de muncă științifică și planificarea cercetării pe termen lung”, a zis deputata Judy Chu (D-Monterey Park), al cărei district include Jet Propulsion Laboratory.

Un purtător de cuvânt al NASA nu a dorit să comenteze. În cererea de buget, Isaacman a scris că NASA urmărește „un portofoliu concentrat și dimensionat corespunzător” pentru misiunile sale științifice spațiale, în acord cu obiectivele de scădere a cheltuielilor federale ale lui Trump.

Bugetul „consolidează leadershipul SUA în știința spațială prin misiuni revoluționare, cercetări finalizate și observatoare de generație următoare”, a scris Isaacman.

Un purtător de cuvânt al laboratorului a refuzat să comenteze, îndrumând The Times către propunerea de buget.

Programele NASA vizate pentru anulare ori reducerea finanțării susțin mii de locuri de muncă la JPL și în alte centre, a zis Judy Chu, care a condus demersurile pentru creșterea finanțării NASA Science. După concedierile din 2025, JPL „nu își mai poate permite să piardă din această expertiză”, a afirmat ea într-un comunicat.

Misiuni legate de Venus, incluse pe lista de anulare

Printre proiectele JPL care par să fie incluse pe lista de anulare se numără două misiuni legate de Venus, a spus Casey Dreier. Unul dintre ele, Veritas, se află într-un stadiu incipient de dezvoltare și ar asigura activitate pentru laborator în următorii câțiva ani, a spus el.

Proiectul ar fi prima misiune americană către Venus din ultimii peste 30 de ani, a mai spus Dreier, și are ca scop realizarea unei cartografieri de înaltă rezoluție a suprafeței planetei și observarea atmosferei sale.

Ce se întâmplă cu roverul Perseverance de pe Marte

Roverul Perseverance rover, care colectează pe Marte mostre de roci și sol, ar putea fi afectat de reduceri bugetare. Propunerea de buget prevede redirecționarea unei părți din finanțarea sa către alte misiuni de știință planetară și reducerea „ritmului de operare” al roverului.

Chiar dacă modul în care mostrele de pe Marte ar putea fi aduse pe Pământ rămâne incert, roverul este în continuare folosit pentru explorarea planetei, dar și pentru căutarea de dovezi cu privire la posibilitatea ca aceasta să fi fost vreodată locuibilă.

Cercetătorii speră ca tuburile cu roci, sol și sedimente de pe Marte să poată fi, în cele din urmă, aduse pe Pământ pentru analiză. Echipa mai are de umplut aproximativ jumătate de duzină de astfel de tuburi. Roverul este într-o stare bună, a zis Jim Bell, om de știință planetar și profesor la Arizona State University, care conduce echipa de camere de pe Perseverance și colaborează zilnic cu JPL.

El a spus că propunerea de cheltuieli a NASA nu oferă „niciun plan” pentru viitorul activității agenției.

„Oamenii ar trebui pur și simplu să se ridice de la console”, a întrebat Bell, „și să lase aceste sonde aflate pe orbită în jurul altor planete sau roverele de pe alte lumi, pur și simplu să le lase să moară?”

Documentul NASA nu indica în mod clar ce programe sunt vizate pentru reduceri și nici nu enumera proiectele propuse pentru anulare. Planetary Society și American Astronomical Society au analizat fiecare propunerea. Au constatat că zeci de proiecte par a fi anulate, fără a fi însă menționate explicit în document.

Alte proiecte incluse de NASA pe lista de anulare

La nivelul NASA, alte proiecte incluse pe lista de anulare, conform analizei Planetary Society, includ New Horizons, o sondă care explorează marginea exterioară a sistemului solar; Atmosphere Observing System, un proiect planificat pentru colectarea de date despre vreme, calitatea aerului și climă; precum și Juno, o sondă care studiază planeta Jupiter.

Planul administrației nu prioritizează nici proiectele științifice noi, a spus Bell, ceea ce pune și mai mult în pericol stabilitatea locurilor de muncă pe termen lung și capacitatea de descoperire spațială în centre precum JPL.

„Trecem acum printr-o perioadă lungă cu foarte puține oportunități de a construi aceste nave spațiale”, a spus Bell. „Toate centrele NASA suferă din cauza lipsei de oportunități.”

La JPL, care de zeci de ani a fost un lider al inovației în știința și tehnologia spațială din campusul său din La Cañada Flintridge, existau deja întrebări despre rolul laboratorului în viitorul programelor NASA.

Laboratorul JPL, într-o perioadă dificilă

Mai multe valuri de concedieri în ultimii doi ani, retragerea finanțării pentru misiunea sa controversată Mars Sample Return și orientarea administrației Trump către explorarea Lunii, în detrimentul tipului de cercetare științifică realizată de JPL, au împins laboratorul într-o perioadă dificilă.

În ultimele luni, instituția a pierdut constant angajați. Cei rămași au încercat să atragă finanțare din surse private, să vândă tehnologii JPL către companii și să crească productivitatea, în speranța de a menține laboratorul funcțional, conform a doi foști angajați ce au dorit să își păstreze anonimatul pentru a descrie atmosfera internă.

„Dacă nu mai facem știință, atunci ce mai facem?”, a întrebat un fost angajat, care a părăsit recent JPL după mai bine de un deceniu de activitate acolo, scrie Los Angeles Times.