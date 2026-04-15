Artemis 2 deschide drumul NASA pentru revenirea americană pe Lună: Planuri pentru o bază permanentă în spațiu

Şeful NASA, Jared Isaacman, a declarat marţi că misiunea istorică Artemis 2, care i-a trimis pe astronauţii americani într-o călătorie în jurul Lunii, reprezintă doar începutul unei noi "curse de ştafetă" ce-i va purta în cele din urmă pe astronauţii NASA până pe Lună unde vor amenaja o bază permanentă în anii următori, transmite miercuri Space.com.

Jared Isaacman a trasat direcţia programului Artemis după misiunea Artemis 2, care s-a încheiat cu succes vineri 10 aprilie, printr-o amerizare în apele Pacificului. Şeful NASA a vorbit despre programul Artemis cu ocazia Simpozionului Spaţial 2026, desfăşurat la Colorado Springs, Colorado.

"A fost preludiul revenirii americane pe Lună şi a fost un succes"

"A fost preludiul revenirii americane pe Lună şi a fost un succes", a declarat Isaacman, parafrazând comentariile echipajului conform cărora această misiune selenară este parte a unei curse de ştafetă. Conform şefului NASA, această misiune va rămâne în istorie ca "momentul în care oamenii au început să creadă din nou, să creadă că America poate să-şi asume proiecte aproape imposibile şi să ofere rezultate extraordinare".

În contextul revenirii în siguranţă pe Pământ a capsulei Artemis 2, cu trei astronauţi americani şi unul canadian la bord, discursul lui Isaacman de la simpozion a fost considerat drept un mesaj prin care noul administrator ar putea stabili parcursul pentru NASA - care a cunoscut multe schimbări chiar înainte de sosirea sa în decembrie 2025.

Anul trecut, reducerile de personal şi îngrijorările legate de buget au dominat atmosfera de la NASA. O propunere a Casei Albe pentru o reducere de aproape 25% a finanţării către NASA în anul fiscal 2026 a fost practic anulată, ajungând la un buget de 24,4 miliarde de dolari adoptat de Congres. Dar pentru anul fiscal 2027, solicitarea Casei Albe prevede din nou aproape aceleaşi reduceri.

În discursul său de marţi, Isaacman a menţionat că noua propunere bugetară a Casei Albe include, de asemenea, o solicitare de 10 miliarde de dolari finanţaţi prin "The Working Families Tax Cut Act" (cunoscută şi drept "The One Big Beautiful Bill") , despre care a spus că va servi drept fond suplimentar de finanţare a agenţiilor pe parcursul mai multor ani fiscali.

Isaacman, miliardar şi astronaut cu două călătorii în spaţiu, a comandat propriile misiuni SpaceX

Isaacman, miliardar şi astronaut cu două călătorii în spaţiu în biografie, care a plătit şi a comandat propriile misiuni SpaceX, a fost numit oficial administrator la sfârşitul anului 2025, în urma unui proces îndelungat în care nominalizarea sa a fost propusă, retrasă şi apoi propusă din nou. Sean Duffy, care conduce Departamentul Transporturilor, a ocupat între timp funcţia de administrator interimar al NASA.

Administraţia lui Isaacman a căutat să-şi facă simţită prezenţa încă din momentul instalării. În câteva săptămâni, administraţia sa a revizuit programul Artemis pentru a plasa aselenizarea misiunii Artemis 4 în 2028, iar misiunea Artemis 3, care avea iniţial ca obiectiv aselenizarea, a fost transformată într-un test al modulelor de aselenizare, urmând să se desfăşoare pe orbita joasă terestră (LEO) în 2027.

NASA a suspendat, de asemenea, proiectul staţiei spaţiale circumselenare Gateway.

"NASA nu mai încearcă să mulţumească pe toată lumea. Ne-am asumat multe obligaţii externe opuse - şi multe autoimpuse - multe distrageri, cu speranţa că-i vom face pe toţi fericiţi. Dar, în realitate, acest lucru este doar în detrimentul misiunii ce ne-a fost încredinţată să o îndeplinim, în numele contribuabililor americani - şi, într-adevăr, al comunităţii iubitoare de spaţiu din întreaga lume", a susţinut Isaacman.

Schimbările, a continuat el, vor fi realizate şi prin colaborări, "alături de comunitatea internaţională, inclusiv cei peste 60 de parteneri ai Acordurilor Artemis, pentru a ne atinge obiectivele colective - cu urgenţă şi împreună".

Amplasarea unei baze selenare

În ceea ce priveşte amplasarea unei baze selenare, Isaacman a reamintit declaraţiile anterioare care spuneau că baza va fi construită "puţin câte puţin".

"Etapele incipiente vor arăta mai mult ca un şantier de construcţii sau chiar ca un cimitir de vechituri, şi asta este în regulă", a spus Isaacman despre baza lunară. Această viziune include şi lucrări pregătitoare, prin aterizări robotizate în regiunea generală a polului sud lunar, care urmează să aibă loc o dată pe lună, începând cu 2027.

O altă schimbare radicală recentă a agenţiei este legată de orbita terestră şi a fost o propunere de regândire a programului său de staţii spaţiale comerciale, menit să înlocuiască Staţia Spaţială Internaţională (ISS). În loc să finanţeze staţii spaţiale complete, aşa cum s-a propus iniţial, administraţia susţine că industria ar fi mai capabilă să satisfacă această nevoie prin module comerciale - care s-ar ataşa la un modul central ISS recent lansat. Cu toate acestea, această propunere aşteaptă contribuţia industriei în lunile următoare.

Isaacman a declarat că aceste schimbări aduse staţiei spaţiale vor determina NASA să "se asigure că America şi partenerii noştri nu abandonează niciodată acest domeniu critic al microgravitaţiei" (în care se confruntă cu concurenţa Chinei, deşi nu a menţionat-o direct). Parteneriatele industriale cu SUA, a spus el, nu numai că vor face mai multe cercetări, producţie şi operaţiuni disponibile, dar vor "construi şi o economie adevărată care va stimula inovaţia şi va asigura prezenţa LEO a Americii mult timp în viitor".

Însă Isaacman a spus că viitorul acestei economii în spaţiul LEO nu depinde în totalitate de NASA.

"Nu putem forţa o economie orbitală sau chiar o economie selenară să existe, dar putem face tot posibilul pentru a încerca să le declanşăm", a spus şeful NASA. "Asta înseamnă să sprijinim mai multe misiuni private cu astronauţi, mai multe oportunităţi de monetizare a astronauţilor comerciali, mai multă cercetare cu potenţial comercial ridicat pentru staţia spaţială".

Astronauţii vor testa anul viitor, pe orbita joasă terestră, un sistem de aselenizare umană

În ceea ce priveşte forţa de muncă, Isaacman a menţionat recent anunţatul program "NASA Force", care vizează atragerea de competenţe prin recrutarea din partea companiilor. "Aceste angajări pe termen lung de la parteneri din industrie vor oferi mentorat (şi) instruire şi vor ajuta la reconstruirea expertizei în forţa de muncă NASA. În mod similar, acest program oferă oportunităţi de schimb pentru ca talentele NASA să se rotească în industrie", a spus Isaacman.

Isaacman şi-a încheiat discursul spunând că NASA face tot posibilul de a "inspira mai mulţi copii să se costumeze în astronauţi de Halloween, astfel încât şi ei să poată creşte şi să contribuie la această mare aventură".

După discurs, Isaacman a început o discuţie cu Michael Kratsios, directorul biroului de politică ştiinţifică şi tehnologică al Casei Albe (şi asistent al preşedintelui SUA pe acest portofoliu).

În cadrul acestei discuţii Isaacman a spus că una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă NASA este cadenţa: odată cu revenirea lui Artemis 2 pe Pământ, componentele lui Artemis 3 trebuie asamblate rapid, deoarece agenţia încearcă să "stabilească memoria musculară" pentru lansări Artemis mai rapide în următorii ani.

Intervalul dintre Artemis 1 şi 2 a fost de peste 3 ani. Însă Artemis 3 va fi lansată mai rapid, dacă totul se concretizează: astronauţii vor testa anul viitor, pe orbita joasă terestră, un sistem de aselenizare umană.

Isaacman a adăugat în cadrul NASA "toată lumea este cu adevărat energizată acum", dar angajaţii agenţiei sunt, de asemenea, conştienţi de faptul că planul pe termen lung pentru baza selenară va dura cel puţin câţiva ani. El a mai spus că nu toate misiunile robotice vor avea probabil succes, în acest ritm: "Vrem să aselenizăm cu multe lucruri şi este în regulă dacă unele dintre ele se strică. Vom învăţa", conform Agerpres.

